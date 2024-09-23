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ПАПА РИМСКИЙ

Angelus 22 сентября: истинное величие выражается в заботе о малых

Перед чтением молитвы Angelus в полдень 22 сентября Святейший Отец комментировал отрывок из Евангелия литургии дня (Мк 9, 30-37), в котором Иисус предвещает, что «Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и, по убиении, в третий день воскреснет» (ст. 31).

София Халходжаева

Однако у учеников, следующих за Учителем, на уме и на устах нечто иное, отметил Папа: когда Иисус спрашивает их, о чем они рассуждали между собой по пути в Капернаум, они не отвечают, потому что им стыдно признаться: они спорили о том, кто из них «больше» (ср. ст. 34).

«В то время как Иисус вверял им смысл Своей жизни, они говорили о власти. И вот теперь стыд закрывает их уста, как ранее их сердца закрывала гордыня. Однако Иисус открыто отвечает на эти перешептывания учеников по дороге: ‘Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою’ (стих 35). Хочешь быть великим? Стань малым, служи всем».

Иисус учит нас, что истинная сила власть имущих заключается не в господстве над всеми, а в заботе о малых и слабых. Именно это делает человека великим, подчеркнул Папа.

Поэтому Учитель призывает ребенка, ставит его среди учеников и обнимает, говоря: «Кто примет одно из таких детей во имя Моё, тот принимает Меня» (ст. 37). Ребенок не обладает властью, но зависит от других, так же как и у всех людей есть потребности и они нуждаются в помощи, чтобы жить.

Все мы живы благодаря заботе и любви, которые получили, отметил Папа, но жажда власти может заставить нас забыть об этой истине. Стремление господствовать, а не служить неизбежно приводит к страданиям, и первыми их ощущают «малые, слабые, бедные»:

«Сколько людей страдает и умирает из-за борьбы за власть! Это жизни, которые мир отрицает, как он отрицал Иисуса... Однако Евангелие остается живым и наполненным надеждой: Тот, Кто был отвергнут, воскрес, Он - Господь!»

Завершая размышление, Папа призвал задуматься: умеем ли мы распознавать лицо Иисуса в малых мира сего? Заботимся ли о ближнем, щедро служа ему? Благодарны ли мы тем, кто заботится о нас?

«Давайте вместе помолимся Марии, чтобы мы, подобно Ей, были свободны от тщеславия и готовы служить», – предложил Святейший Отец.

23 сентября 2024, 09:44

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.