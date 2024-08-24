Терпение и диалог: ключ к миру в словах Папы Франциска

24 августа Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане членов Международной сети католических законодателей (International Catholic Legislators Network), которые прибыли в Ватикан в сопровождении кардинала Кристофа Шёнборна. Поводом к встрече стала очередная конференция представителей законодательной власти, проходящая в Риме на тему «Мир в состоянии войны: последствия постоянного кризиса и конфликтов».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец отметил актуальность выбранной темы, подчеркнув, что «фрагментарная» третья мировая война приобретает затяжной и постоянный характер. Нынешний кризис ставит под угрозу усилия международного сообщества, особенно в рамках многосторонней дипломатии, направленной на решение социальных, экономических и экологических проблем человечества. Развитие современных видов вооружений стирает традиционные границы войны, а различие между военными и гражданскими объектами становится всё более размытым. В связи в этим Епископ Рима подчеркнул необходимость отказа от войны как способа разрешения конфликтов и достижения справедливости: нужно внимать голосу бедных, вдов и сирот, распознавать корни зла, стоящие за войнами, и прилагать любые усилия для достижения мира.

Святейший Отец призвал к настойчивости и терпению в деле миротворчества, назвав эти качества «добродетелями сильных». Путь к миру лежит через диалог, переговоры, посредничество и восстановление доверия к международным структурам сотрудничества, которые в свою очередь требуют реформирования и обновления. Особое внимание, по словам Папы, должно уделяться соблюдению норм международного гуманитарного права, более справедливому распределению мировых ресурсов и преодолению неравенства и несправедливости – источников конфликтов и насилия.

Папа Франциск на встрече с делегатами Международной сети католических законодателей (Ватикан, 24 августа 2024 г.)

Епископ Рима отметил, что корни конфликтов следует искать в глубине человеческого сердца, и исцелить их можно только через диалог, чуткость и стремление к справедливости и общему благу. Терпеливое разрешение конфликтов – всегда являющееся плодом сотрудничества – может привести к примирению человечества, подчеркнул Святейший Отец и призвал к восстановлению духа надежды в истерзанном войной мире. Свидетелями такой надежды должны быть католические законодатели: их мудрость, сила, оптимизм и служение, укреплённые верой в обетования Христа, должны вдохновлять других, особенно молодёжь, на труд ради лучшего завтра.