Святейший Отец: народы взывают о мире
София Халходжаева
«Я молюсь обо всех инфицированных, особенно о жителях Демократической Республики Конго», – сказал Святейший Отец, выразив духовную близость поместным Церквам в странах, пораженных этой болезнью, и призвав правительства и частные компании делиться имеющимися технологиями и методами лечения, «чтобы никто не остался без адекватной медицинской помощи».
Обращаясь к жителям Никарагуа, Епископ Рима призвал вновь обрести надежду на Господа Иисуса:
«Помните, что Святой Дух всегда направляет историю к более высоким замыслам. Пусть Непорочная Дева защитит вас в трудные времена и поможет вам почувствовать свою материнскую нежность. Пресвятая Богородица да сопровождает возлюбленный народ Никарагуа».
Завершая встречу, Святейший Отец в очередной раз призвал молиться о прекращении войн в Украине, Палестине, Израиле, Мьянме и в других регионах:
«Народы взывают о мире! Будем молиться, дабы Господь даровал всем мир».