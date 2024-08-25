Святейший Отец: народы взывают о мире

После чтения молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 25 августа Папа Франциск выразил солидарность с тысячами людей, страдающими от обезьяньей оспы, которая в настоящее время является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения во всем мире.

София Халходжаева

«Я молюсь обо всех инфицированных, особенно о жителях Демократической Республики Конго», – сказал Святейший Отец, выразив духовную близость поместным Церквам в странах, пораженных этой болезнью, и призвав правительства и частные компании делиться имеющимися технологиями и методами лечения, «чтобы никто не остался без адекватной медицинской помощи».

Обращаясь к жителям Никарагуа, Епископ Рима призвал вновь обрести надежду на Господа Иисуса:

«Помните, что Святой Дух всегда направляет историю к более высоким замыслам. Пусть Непорочная Дева защитит вас в трудные времена и поможет вам почувствовать свою материнскую нежность. Пресвятая Богородица да сопровождает возлюбленный народ Никарагуа».

Завершая встречу, Святейший Отец в очередной раз призвал молиться о прекращении войн в Украине, Палестине, Израиле, Мьянме и в других регионах:

«Народы взывают о мире! Будем молиться, дабы Господь даровал всем мир».