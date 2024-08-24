Св. Отец: популизм в Европе ослабляет идеалы братства

24 августа Папа Франциск обратился с приветственным посланием к участникам Европейского форума в Альпбахе (Австрия). Это мероприятие с 1945 года объединяет политиков, учёных, предпринимателей и студентов для обсуждения путей решения европейских и глобальных проблем.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец отмечает, что Европа ассоциируется у него с «континентом прав человека», поскольку именно здесь получили развитие ключевые универсальные права человека. Сейчас Европа сталкивается с кризисом, который, как и любой другой кризис, несёт в себе одновременно риски и возможности; в это время усиливаются различные популистские движения, вызванные в основном экономическими и политическими факторами.

«Популистская ‘волна’ привела к тому, что некоторые идеалы в Европе были забыты, а важные принципы, касающиеся самых уязвимых членов общества, отошли на второй план».

Среди этих ценностей Святейший Отец выделяет человеческое достоинство и братство – идеалы, которые всегда были связаны с «евангельской матрицей». На фоне нового культурного контекста Церковь живёт в секуляризованном обществе, но это не должно вызывать ни удивления, ни страха, уверен Папа Франциск, поскольку Бог пребывает и в таком мире. Напротив, христиане должны с новой энергией привносить в жизнь богатое наследие католической социальной доктрины. Епископ Рима напоминает о универсалистских основах Европейского союза и выражает надежду, что эти ценности будут сохранены: «В этом контексте аспект братства особенно важен».

В конце послания Папа Франциск призывает европейские сообщества искать пути и средства для снижения внутренней поляризации и для открытости миру. Святейший Отец благодарит участников Европейского форума в Альпбахе за приверженность делу в условиях нынешних социальных вызовов и желает им быть «заразительными» свидетелями европейских идеалов.