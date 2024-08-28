Поиск

Поиск

Поиск

ruрусский
-
ПАПА РИМСКИЙ

Св. Отец помолился у мощей святой Моники в Риме

По сообщению Зала печати Ватикана через канал Telegram, 27 августа, в день литургической памяти святой Моники, Папа Франциск посетил римскую базилику Святого Августина. Святейший Отец прибыл около 16 часов, чтобы вознести молитву у гробницы матери одного из величайших Отцов и Учителей Церкви.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан 

Это не первый раз, когда Папа Франциск молится у мощей святой Моники; в 2018 и 2020 годах он уже посещал эту базилику на Марсовом поле, движимый глубокой преданностью святой, которую также разделяла его мать при жизни.

Приветствовав настоятеля храма, Папа отправился в часовню святой Моники, где возложил букет белых цветов и задержался для молитвы в тишине. Затем он попросил провести его к образу Богоматери пилигримов, написанной Караваджо, который особенно дорог многим римлянам, а во время Юбилея, несомненно, привлечёт к себе паломников из разных стран мира.

Папа с теплотой поприветствовал верующих, монашествующих и пресвитеров, пришедших почтить святую Монику. После краткого общения с монахами-августинцами Епископ Рима вернулся в Ватикан.

28 августа 2024, 11:52

Календарь Папы Римского
Месса в Доме Святой Марфы
Месса в Доме Святой Марфы
Ангел Господень
Ангел Господень
Аудиенции Папы Римского
Аудиенции Папы Римского
Твой вклад в важную миссию Твой вклад в важную миссию