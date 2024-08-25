После молитвы Angelus Папа упомянул Украину и Россию

Вознеся полуденную молитву «Ангел Господень» вместе с паломниками, собравшимися на площади Святого Петра в воскресенье 25 августа, Святейший Отец произнес следующее воззвание по поводу Украины и России.

Vatican News

«Я с болью продолжаю следить за боевыми действиями в Украине и в Российской Федерации, - сказал, в частности, Папа Франциск, - а когда я думаю о законодательных нормах, принятых недавно Украиной, у меня возникают опасения за свободу тех, кто молится, потому что тот, кто молится, всегда молится за всех. Молитвой невозможно совершать зло. Если кто-то совершает злодеяние против своего народа, он будет виновен в этом, но он не может совершить зло потому, что молился. Поэтому пусть тот, кто хочет молиться, молится в той Церкви, которую он считает своей. Пожалуйста, не надо напрямую или косвенно упразднять никакую христианскую Церковь: Церкви неприкосновенны».

