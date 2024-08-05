Послание Папы о роли литературы

Папа Франциск опубликовал послание о роли литературы в становлении человека.

Ольга Сакун - Град Ватикан

В начале документа Святейший Отец уточняет, что первоначально он задумал его как письмо о священнической подготовке, но потом распространил его на всех пастырских работников и на всех христиан. Тема послания – роль художественной прозы и поэзии на пути созревания личности.

В 44 параграфах Папа объясняет, почему чтение так важно в процессе духовного становления верующего. Ссылаясь на настоящий момент – период отпусков и летней жары, Папа отмечает, что иногда даже молитвой нам не удается одолеть усталость, разочарование или одиночество, и тогда «хорошая книга помогает хотя бы перетерпеть бурю».

В отличие от аудиовизуальных массмедиа, которые производят «более завершенный продукт», литература побуждает читателя к активности, позволяя ему развивать воображение, тренировать память, раскрывать свои дарования и применять к прочитанному свою собственную жизненную историю, - так что в конце концов читатель как бы создает свое собственное произведение, выходящее за рамки написанного автором.

Папа упоминает об «одержимости мониторами» в некоторых семинариях и призывает семинаристов посвящать больше времени чтению. Сам Папа когда-то преподавал литературу в школе иезуитов. Литература незаменима для тех, кто искренне стремится вести диалог с культурой или просто с конкретными людьми, подчеркивает Св. Отец и цитирует Gaudium et spes: литература, как и другие разновидности искусства, выражает характер человека и показывает его радости, потребности и способности. Вот почему следует продвигать изучение литературы в особенности в священнической подготовке, так чтобы будущие пресвитеры становились «еще более чуткими к всецелой человечности Господа Иисуса, в которую полностью вливается Его божественность».

Далее Папа пишет о позитивных эффектах чтения для человека с научной точки зрения: литература способствует усвоению более широкого лексикона, развитию различных аспектов интеллекта, стимулирует воображение и креативность. Чтение улучшает способность к сосредоточению и замедляет снижение когнитивных функций, помогает бороться со стрессом и тревожностью.

Кроме того, добавляет от себя Папа, чтение помогает понять, а значит, и решать различные проблемы, которые могут возникнуть в жизни. Для священников она может стать своеобразным «тренингом распознавания».

Духовная сила литературы заключается в том, что она напоминает о первостепенном задании, которое Бог дал человеку: наделять именем всякую вещь и всякое живое существо. Священник же благодаря чтению постигает смысл того, что означает быть инструментом общения между сотворенным миром и Словом, ставшим плотью, с его силой, освещающей всякий аспект человеческого бытия. Таким образом, пишет в конце своего послания Св. Отец, священника и поэта сближает «таинственный и нерасторжимый сакраментальный союз между Божественным Словом и словом человека».