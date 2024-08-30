Папа высказался по поводу реформы «Урбанианы»

Отдел первоначальной евангелизации и новых поместных Церквей Департамента евангелизации проводит чрезвычайное пленарное заседание – с участием представителей всех континентов, - посвященное реформе Папского Урбанианского университета, созданного 400 лет назад на основе Урбанской коллегии и выпускающего духовенство и мирян для миссии ad gentes.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Основными темами обсуждений участников заседания стали идентичность, миссия, ожидания и будущее «Урбанианы». Каждую из них Папа Франциск прокомментировал, принимая участников пленарного заседания 30 августа на частной аудиенции в Ватикане.

Папа упомянул о неких проектах по слиянию «Урбанианы» с другими университетами, выразив свое неприятие этих планов. Отправляясь от констатации, что Урбанианский университет подчиняется авторитету Департамента евангелизации, Святейший Отец подчеркнул, что Папский он обладает собственной идентичностью, неразрывно связанной с миссией. Его академическое наследие, добавил Папа, должно теперь дать адекватные ответы на вопросы, которые современность ставит перед Церковью и перед миром. В особенности следует задуматься о том, как, живя в нехристианском обществе, можно реализовать свое христианское призвание.

Затем Папа остановился на необходимости рационализировать человеческие и экономические ресурсы, учитывая «жизнеспособность церковных структур и их устойчивость, потребности поместных Церквей, призвания к священству и богопосвященной жизни, демографический индекс разных регионов». Папа порекомендовал проявить «здоровую креативность» для поиска решений и пояснил: правильное использование ресурсов означает объединение одинаковых академических программ, обмен преподавателями между разными институтами, отказ от неоправданных расходов, тщательную разработку программ, отказ от устаревших практик и проектов.

«В отдельно взятом случае “Урбанианы” важно, чтобы, помимо качества образования, еще больше проявлялась ее миссионерская и межкультурная специфика, чтобы учащиеся были в состоянии оригинальным образом опосредовать христианское послание в соотнесении с другими культурами и религиями. Как же мы нуждаемся в пастырях, как нуждаемся в монашествующих и мирянах, которые сумели бы воплощать миссионерский порыв для евангелизации культур и тем самым – для инкультурации Евангелия! Эти две вещи всегда идут рядом: евангелизация культуры и инкультурация Евангелия».

Папа выразил пожелание, чтобы «Урбаниана» продолжала учреждать и укреплять новые исследовательские центры в разных «географических и культурных» регионах, как это уже происходит в Азии, и создавать филиалы университета в миссионерских церковных округах.