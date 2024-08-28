Папа выразил поддержку арабским епископам

Папа Франциск встретился с Конференцией латинских епископов арабского региона, которые проводят в эти дни свое пленарное заседание в Риме.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Обращаясь к собратьям по епископату, Святейший Отец сослался на «сильнейшую напряженность» в ближневосточном регионе, которая рискует стать хронической и общерегиональной. Папа выразил епископам свою близость и пожелал, чтобы Господь всегда даровал им силы для свидетельства веры в Него, в том числе и посредством уважительного, искреннего диалога во всеми.

«Пусть ваша надежда не угасает! – подчеркнул Папа Франциск. – Чтобы вы сами были для всех знаком надежды, присутствием, которое питает слова и жесты миротворчества, братства, уважения». Свидетельство католиков в регионе должно быть «приглашением к благоразумию, к примирению, к преодолению, с доброй волей, разделений и вражды, наслоившихся и отвердевших с течением времени, так что их все труднее распутать».

Папа также пожелал епископату арабского региона найти «наилучший и самый эффективный путь, чтобы обеспечить подобающее христианское воспитание учащимся публичных школ».