Папа вверил Пресвятой Богородице мир во всём мире

Вечером 5 августа Святейший Отец принял участие в торжественной Вечерне в римской базилике Санта-Мария-Маджоре; богослужение было приурочено к годовщине освящения этого древнего храма и празднику Пресвятой Богородицы Снежной. Епископ Рима вознёс молитвы о мире для охваченной войной земли.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Каждый год богородичный праздник в римской базилике сопровождается впечатляющей инсценировкой «чуда снегопада»: с позолоченного кессонного потолка падают тысячи лепестков белых цветов, символизируя чудесный августовский снегопад, который привёл к основанию святилища. В ночь с 4 на 5 августа 358 года Пресвятая Дева явилась во сне Папе Либерию, попросив построить церковь на том месте, где в разгар лета выпадет снег. На следующее утро очертания базилики были отчётливо видны на свежем снегу. Так возникло первое богородичное святилище не только в Риме, но и во всём мире, получившее название Санта-Мария-делла-Неве (Пресвятой Богородицы Снежной).

В своей проповеди Папа Франциск размышлял о двух центральных знаках праздника: инсценировке снегопада во время богородичного гимна Magnificat и чудотворной иконе Salus Populi Romani («Спасение римского народа»). Эти знаки, по словам Папы, помогают глубже понять послание Слова Божьего, услышанное в литургических чтениях.

Первый знак, снегопад, можно воспринимать как фольклор или символ, напоминающий о чудесном событии IV века. В ветхозаветной Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова, снег вызывает восхищение и изумление: «Красоте белизны его удивляется глаз, и ниспадению его изумляется сердце» (Сир 43,20). В снегопаде, подчеркнул Папа, можно также увидеть символ благодати, сочетающей в себе красоту и безвозмездность: её нельзя заслужить или купить, а можно лишь получить в дар. Божья благодать непредсказуема, как августовский снегопад в Риме, вызывающий восхищение и изумление.

Вечерня праздника Пресвятой Богородицы Снежной в базилике Санта-Мария-Маджоре (Рим, 5 августа 2024 г.)

В таком духе, отметил Папа, можно обратиться ко второму, более важному знаку – иконе Пресвятой Богородицы Salus Populi Romani. Этот образ Матери с Младенцем являет благодать «в конкретности, лишённой всяких мифологических, магических и спиритуалистических одеяний, которые всегда таятся в религиозной сфере». На древней иконе изображены самые важные элементы: Женщина и Сын. Мария, избранная прежде всех веков, непорочна, как свежевыпавший снег, а в её Сыне обитает вся полнота божественности.

Святейший Отец подчеркнул:

«Именно поэтому верующие приходят просить благословения у Пресвятой Богородицы, ведь она – посредница благодати, исходящей всегда и только от Иисуса Христа через действие Святого Духа. Особенно в наступающем Святом Юбилейном году многие паломники будут приходить в эту базилику просить благословения у Пресвятой Матери. Сегодня мы собрались здесь, так сказать, в первой линии, и призываем её заступничество на город Рим и на весь мир, моля прежде всего о мире. Истинный и прочный мир исходит лишь из раскаявшихся и прощённых сердец; он исходит от Креста Христова и Его Крови, которую Он принял от Марии и пролил во отпущение грехов».

В конце проповеди Епископ Рима молитвенно обратился к Пресвятой Деве со словами, произнесёнными святым Кириллом Александрийским на завершение Эфесского собора:

«‘Радуйся, Мария, Богородице, светоносная, Пречистая. Приветствую Тебя, Дева Мария, Матерь и раба. Ты – Дева, благодаря Тому, Кто родился от тебя; Ты – Матерь, благодаря Тому, Кого ты держала на руках. <…> Приветствую тебя, о Мария, драгоценнейшее сокровище творения, неугасающий светильник; от тебя родилось солнце справедливости’. Пресвятая Богородица, молись о нас».