Папа встретился с семьями жертв взрыва в порту Бейрута

Утром 26 августа Папа Франциск принял на частной аудиенции группу ливанских семей, потерявших близких в результате мощного взрыва в порту Бейрута в 2020 году.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец выразил гостям духовную близость и сказал, что он благодарен Богу за возможность встретиться с ними, чтобы лично заверить в поддержке: он неустанно молится о них, разделяя их скорбь. Вспоминая тех, чьи жизни унёс страшный взрыв, Папа отметил: «Небесный Отец знает их в лицо, и теперь они стоят перед Ним. С небес они видят страдания своих родных и молятся о том, чтобы их боль прекратилась».

Епископ Рима отметил, что путь к правде нередко сложен и тернист, однако истина и справедливость должны возобладать над всеми противоречиями и частными интересами: спустя четыре года после трагедии народ Ливана «имеет право на ясные слова и действия, свидетельствующие об ответственности и прозрачности».

Святейший Отец выразил скорбь в связи с войной на Ближнем Востоке, за которую вынужден платить и Ливан, а затем вознёс молитву о мире на этой многострадальной земле. По словам Папы, призвание Ливана – «быть страной, где различные общины живут вместе, ставя общее благо выше личных интересов, где различные религии и конфессии встречаются в духе братства».

Папа Франциск поблагодарил гостей за визит, подтвердив близость и конкретную поддержку для них со стороны поместной Церкви. По его словам, кедр – символ Ливана – «побуждает устремлять взор к небесам: наша надежда в Боге, и она не подведёт».

В конце встречи Епископ Рима вверил семьи жертв материнской опеке Пресвятой Богородицы, почитаемой в ливанском святилище Хариссы, преподал апостольское благословение и попросил о молитве.