Папа встретился с представителями крупной энергетической компании

Папа Франциск принял на аудиенции представителей итальянской компании электроэнергетики «Терна».

Ольга Сакун - Град Ватикан

Отметив, что «Терна» является одним из лидеров экономической и социальной жизни в Италии и в Европе, Папа подчеркнул, что управление электросетью – это «дело общего блага, блага, принадлежащего всем и каждому». Одно из обязательств компании - переход к «чистой энергии», основанный на возобновляемых источниках. Отталкиваясь от этого понятия – «чистая энергия», Папа расширил его, противопоставив «грязной» энергии – не только в том смысле, что используются невозобновляемые источники, но и в том, что она загрязнена неравенством, войнами, вызванными нехваткой энергии, несправедливыми трудовыми отношениями, сосредоточением колоссальной прибыли в руках у немногих, невыносимым режимом труда, загрязнением отношений на предприятии.

«”Хорошая” энергия - это не только вопрос технологий: нужно, чтобы ее производство и потребление становилось все более справедливым и инклюзивным».

Папа пояснил, что инклюзивная, демократическая энергетика - это вызов, у которого несколько измерений. «Невозможно быть суверенными гражданами, если мы остаемся энергетическими подданными», - подчеркнул Святейший Отец, призывая создавать «энергетические общины», «по-новому выражающие целостное и демократическое гражданство».

С одобрением упомянув об Этическом комитете, созданном в компании «Терна», Папа добавил, что на всех предприятиях должен быть этический комитет, состоящий из независимых членов, а также из представителей работников.

«Дорогие друзья, работа – это также социальная дружба и культурное братство. Производя и распределяя энергию, вы используете свой интеллект, свою душу, сердце и любовь», - сказал в конце встречи Папа, благословил гостей и обратился к ним с просьбой о молитве.