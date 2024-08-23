Папа встретился с пастухом, оправданным после 33 лет тюрьмы

23 августа Папа Франциск принял на частной аудиенции в библиотеке Апостольского дворца сардинского пастуха Беньямино Дзункедду, несправедливо осужденного на 33 года за тройное убийство. Итальянец простил своих обвинителей, которые позже отказались от показаний, и был оправдан в январе этого года.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

На момент ареста Беньямино было всего 26 лет, а сегодня ему 60. Вместе со своим адвокатом он написал книгу под названием «Я невиновен», экземпляр которой он подарил Папе Франциску на встрече в Ватикане. В книге Дзункедду рассказывает о своём трагическом опыте в заключении, охватывающем более трёх десятилетий. За это время ему пришлось сменить три тюрьмы, иногда он был вынужден делить маленькую камеру с одиннадцатью другими заключёнными, испытывал огромные трудности даже с тем, чтобы помыться или выспаться.

Несмотря на всё это Беньямино сохранил внутреннюю стойкость, черпая силы в уповании на Бога и часто думая о своей семье. Хотя пережитый опыт он описывает как бесчеловечный, именно в этих сложных обстоятельствах ему удавалось помогать тем, кому было ещё тяжелее. Особую силу этой истории придаёт тот факт, что сардинский пастух сумел великодушно простить тех, кто ложно обвинил его в убийствах и позже отказался от своих обвинений.