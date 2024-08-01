Папа встретился с циркачами и карусельщиками

В последний день июля Папа решил прервать свой недолгий отпуск и отправился в Остию, чтобы встретиться с работниками и гостями луна-парка.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Встречу организовала 81-летняя монахиня из конгрегации Малых сестер Иисуса сестра Женевьев Жанненгро. Вот уже 56 лет она вместе с еще одной сестрой живет в контейнере посреди своих подопечных – циркачей, карусельщиков, став точкой опоры также для многих отверженных, людей с нетрадиционной сексуальной самоидентификацией. Каждую среду сестра Женевьев приводит группу таких людей на аудиенцию к Папе Франциску, и каждый раз Святейший Отец тепло приветствует свою гостью. На этот раз именно она – вместе с настоятелем местного прихода священником Джованни Винченцо Патане – принимала Папу среди тех, кто особенно дорог его сердцу, то есть самых «последних», тех, кто остается на обочине общества, кого обычно отдвигают на второй план: карусельщиков и циркачей, которые больше других пострадали во время пандемии КОВИД-19 и с тех пор не могут справиться с кризисом.

Поводом для визита Папы Франциска стало освящение статуи Пресвятой Богородицы – покровительницы странствующих артистов и цирка.

Статуя Богородицы в луна-парке

Встреча проходила в помещении, предназначенном для детских праздников; Папа лично пообщался с некоторыми детьми и их родителями, выслушал всех, кто пожелал с ним поговорить, и поблагодарил руководителя молитвенной группы матерей, пообещавших Папе ежедневно за него молиться Святым Розарием. Акробаты, клоуны и жонглеры выступили специально для Папы, а он выразил искреннюю радость и признательность за улыбки, подаренные людям в этот непростой момент социальных проблем и войн.

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Со своей стороны настоятель местного прихода поблагодарил Папу за смирение: «Мы маленькие люди и можем только сказать “спасибо”. Вы преподнесли нам огромнейший подарок», - сказал священник и попросил Папу поставить автограф на тексте молебна к Деве Марии – Матери странствующих артистов и цирка. Священник рассказал о своем приходе, признавшись, что работа в нем нередко порождает стресс, и посещение луна-парка позволяет «вдохнуть радость, атмосферу общины, малого прихода, где все знают друг друга, где есть о чем поспорить, оставаясь вместе».

Один из юношей, присутствовавших на встрече, добавил: «В то время как главы государств звонят Вам, чтобы попросить совета, Вы разговариваете не с ними, а находитесь посреди нас, дарите свое присутствие. Спасибо за Ваше смирение».

Участники встречи выразили также опасения в связи с тем, что пребывание монахинь в луна-парке теперь под вопросом: «У нас хотят забрать сестер, но мы не позволим», - заявил один из работников парка, на что Святейший Отец заверил в своей поддержке.