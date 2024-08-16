Папа: война – это всегда поражение

После чтения молитвы Angelus в праздник Успения Пресвятой Богородицы Папа Франциск вверил тревогу и скорбь людей, страдающих от конфликтов и войн, Марии Царице Мира, и особо упомянул о народах многострадальной Украины, Ближнего Востока, Палестины, Израиля, Судана и Мьянмы. «Да испросит наша небесная Матерь утешения и мирного будущего для всех», – воззвал Епископ Рима.

София Халходжаева

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Святейший Отец выразил глубокую обеспокоенность ситуацией, в которой находится население Газы, где гуманитарный кризис достиг катастрофических масштабов. Епископ Рима призвал прекратить огонь на всех фронтах, освободить заложников и оказать помощь населению. Необходимо приложить все усилия, чтобы избежать любой эскалации конфликта и использовать путь переговоров, чтобы как можно скорее остановить эту трагедию. Не будем забывать, в очередной раз подчеркнул Папа Франциск, что война всегда означает поражение.

Епископ Рима также упомянул о ситуации в Греции, которая в последние дни борется с пожаром, вспыхнувшим на северо-востоке столицы. «Десятки тысяч людей уже эвакуированы, многие семьи остались без крова, тысячи людей испытывают страшные лишения, и, помимо огромного материального ущерба, создается экологическая катастрофа», – сказал Папа, заверив в своих молитвах о жертвах и духовной близости к пострадавшим. «Я надеюсь, что их поддержит общая солидарность», – подчеркнул Святейший Отец.