Папа: в эти времена конфликтов молитесь о справедливости и мире

Папа Франциск направил послание верховному рыцарю ордена Рыцарей Колумба Патрику Э. Келли по случаю 142-й Верховной конвенции, которая проходит в Квебеке с 6 по 8 августа. Святейший Отец вновь призывает всех христиан «молиться об установлении справедливости, мира и примирения в нашей человеческой семье» в условиях нынешних войн, конфликтов и социальных волнений.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В документе, подписанном госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином, Папа выражает признательность рыцарям за великодушную поддержку нуждающихся: пострадавших от войны в Украине, христианских общин на Ближнем Востоке и тех, кто страдает за веру во Христа. Эти дела милосердия особенно близки сердцу Святейшего Отца как пастыря Вселенской Церкви. Епископ Рима подчеркивает, что Орден продолжает оказывать значительную поддержку защите жизни на каждом её этапе, поддержанию достоинства брака и продвижению миссии Церкви в развивающихся странах.

Особое внимание в послании уделяется теме конвенции в Квебеке – миссионерскому измерению христианского ученичества, которое Папа Франциск подчеркивает с первых дней своего понтификата. Ссылаясь на свою энциклику Evangelii Gaudium, Епископ Рима отмечает, что «каждый христианин является миссионером в той мере, в какой он встретил Божью любовь во Христе Иисусе». Именно стремление свидетельствовать об этой любви, особенно через служение бедным и ревностную заботу о единстве Церкви, лежит в основе миссии Рыцарей Колумба. «Преследуя эти благородные цели, ваш Орден с момента своего возникновения уделял большое внимание воспитанию своих членов как людей веры и семьи», - говорится в послании.

В течение многих поколений рыцари трудились над укреплением семейной жизни, проводили программы катехизации и духовного становления, «публично свидетельствовали о центральном значении семьи как основной ячейки общества и продвигали ряд инициатив по поддержке семей в их незаменимой социальной и просветительской миссии». Это историческое обязательство включает особую заботу о передаче веры новым поколениям, привитие им здравых ценностей и сопровождение молодёжи на пути взросления.

В послании также упоминается евхаристическое паломничество в США, организованное Орденом, которое стало свидетельством веры Церкви в искупительную силу крестной жертвы Христа. Папа Франциск просит рыцарей и членов их семей продолжать молиться и участвовать в Святых Мессах «ради торжества мира Христова в сердцах всех людей и о созидании цивилизации любви».

В конце послания Епископ Рима напоминает о грядущем Юбилеем 2025 года, говоря о бесчисленных паломниках, которые пройдут через Святые врата ватиканской базилики, и выражает надежду, что «созерцая величественный балдахин Бернини над гробницей св. Петра, ныне восстановленный в своём первоначальном великолепии благодаря щедрости Рыцарей Колумба, они укрепятся в вере и единстве с Преемником Петра».