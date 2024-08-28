Папа: антропологическая революция – вызов для всех христиан

Папа Франциск направил послание участникам 17-го Межхристианского симпозиума, проходящего в Трани (Апулия) на тему «Что есть человек во времена антропологических перемен?». Мероприятие организовано Францисканским институтом духовности Папского университета Antonianum совместно с кафедрой теологии православного богословского факультета университета Aristoteles в Салониках (Греция).

Виктор Владимиров – Град Ватикан

По словам Святейшего Отца, стремительные антропологические изменения структурно меняют сам способ, которым наши современники «воспринимают фундаментальный опыт своего существования, такой как репродуктивность, рождение, смерть». В этом смысле происходит «настоящая революция», и особенно важно то, над ней совместно размышляют католики и православные, подчёркивает Епископ Рима. Преобразования, вызванные информационной революцией, – развитие искусственного интеллекта, невероятные достижения в науке, – заставляют людей «переосмыслить свою идентичность, свою роль в мире и в обществе, а также своё призвание к трансцендентному». Фактически «специфика человека в контексте всего творения, его уникальность по отношению к другим живым существам и даже его отношения с машинами постоянно ставятся под сомнение».

На эту антропологическую революцию «нельзя реагировать лишь отрицанием и критикой», утверждает Святейший Отец. Необходимы глубокие исследования, способные обновить мыслительный процесс и принимаемые решения, причём данный вызов касается христиан любых деноминаций.

«В свете учения Священного Писания и христианского Предания необходимо подтвердить, что каждому человеку присуще достоинство уже самим фактом его существования, как духовной сущности, созданной Богом и предназначенной для сыновних отношений с Ним (см. Еф 1,4-5)».

В конце послания Епископ Рима подчёркивает, что христианские Церкви призваны вместе защищать это высокое достоинство от «вполне конкретных угроз, таких как бедность, война и эксплуатация».