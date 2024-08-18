Папа: смертная казнь не вершит правосудие, она – яд для общества

Книга Дейла Ресинеллы «Христианин в камере смертников. Моё служение рядом с осуждёнными» (LEV, 2024 г.)

27 августа в продажу поступит книга Дейла Ресинеллы «Христианин в камере смертников. Моё служение рядом с осуждёнными», выпущенная Ватиканским книжным издательством (LEV). Предисловие к ней написал Папа Франциск.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

72-летний Ресинелла, в прошлом успешный юрист с Уолл-стрит, с 1998 года вместе с женой Сьюзан духовно поддерживает заключённых в тюрьмах Флориды в качестве капеллана-мирянина. В своей книге он рассказывает о кардинальном изменении своей жизни после знакомства с Иисусом.

Папа Франциск в предисловии подчёркивает, что Евангелие – это встреча с живой Личностью, Иисусом, Который способен изменить жизнь человека. Познание Христа наполняет существование смыслом и приносит неугасаемую радость. История Ресинеллы подтверждает это: у него были другие планы на будущее, но он стал капелланом для приговорённых к смертной казни, сталкиваясь со злом во всех его проявлениях.

«Смертная казнь не решает проблему насилия, угрожающего невинным людям», – подчёркивает Папа. Казни, далёкие от правосудия, питают месть, которая становится опасным ядом для цивилизованных сообществ. Государства должны стремиться дать заключённым шанс изменить жизнь, а не вкладывать ресурсы в их подавление, как если бы они не заслуживали права на жизнь.

Служение Дейла и его жены Сьюзан – это великий дар для Церкви и общества в Соединённых Штатах, свидетельствующий о бесконечном милосердии Бога. Никогда нельзя считать, что грехи окончательно отдаляют человека от Господа, ибо сердце Христа уже распято за нас, и Он дарует прощение. Конечно, отмечает Папа, Божественное милосердие может стать камнем преткновения, как и произошло во времена Иисуса. Дейл Ресинелла нередко сталкивается с критикой и неприязнью из-за своего служения. Но Господь открывает объятия грешникам, и Дейл, проходя через двери тюрьмы, понимает, что Божья любовь безгранична и безусловна. Наши грехи не уродуют сущность человека в глазах Бога: мы остаемся Его любимыми детьми.

Святейший Отец выражает искреннюю признательность автору книги: его служение в камере смертников является примером подражания самой сокровенной евангельской черте – милосердию Бога. Господь ниспосылает Свою безвозмездную и неутомимую любовь каждому человеку, в том числе тем, кто совершил зло. Именно благодаря взгляду любви, подобному взгляду Христа на Кресте, люди могут обрести новый смысл своей жизни и смерти, пишет в заключение Папа Франциск.