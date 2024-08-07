Папа: религия не должна становиться оружием ненависти

Утром 7 августа Папа Франциск встретился в Ватикане с членами ассоциации «Афганская община в Италии».

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Обращаясь к гостям, Святейший Отец отметил: в последние десятилетия Афганистан переживал сложные драматические события, отмеченные чередой войн и кровавых конфликтов, которые значительно затруднили мирную и безопасную жизнь населения. «Нестабильность, военные действия, несущие разрушения и смерть, внутренние разногласия и препятствия, мешающие признанию основных прав, вынуждают многих становиться переселенцами».

По словам Папы, социальное многообразие культурных, этнических, языковых и религиозных групп, присущее афганскому обществу, вместо того чтобы способствовать защите прав и особенностей каждого, в большинстве случаев приводит к дискриминации и преследованию.

«Религиозный фактор по своей природе должен смягчать резкость контрастов и создавать пространство для предоставления каждому человеку полных гражданских прав, исключая дискриминацию. Однако в ряде случаев религией манипулируют в личных интересах, что ведёт к целям, несовместимым с её сутью. В таких случаях религия становится фактором противостояния и ненависти, способным привести к насилию. Поэтому необходимо, чтобы каждый человек понимал: нельзя разжигать ненависть, презрение и насилие во имя Бога. Поэтому я призываю вас продолжать благородные усилия по укреплению религиозной гармонии и преодолению конфликтов между религиями, создавая путь доверительного диалога и мира».

Папа напомнил, что совместная католико-мусульманская декларация, подписанная им и верховным имамом Ахмадом Аль-Тайибом 4 февраля 2019 года в Абу-Даби, подчёркивает необходимость прекратить злоупотребления религией для разжигания ненависти, насилия, экстремизма, слепого фанатизма, а также призывает «отказаться от использования имени Бога для оправдания актов преследования, насилия и терроризма».

Сказанное о роли религии можно по аналогии применить и к этническим, языковым и культурным различиям, для преодоления которых также необходимо «внедрять культуру диалога как направление, сотрудничество как действие, взаимопонимание как метод и критерий».

В конце обращения к гостям Святейший Отец воззвал:

«Да поможет всемогущий и милосердный Бог правителям и народам построить общество, в котором каждый будет признан полноправным гражданином и сможет жить согласно своим обычаям и культуре, принимая во внимания права всех, исключая дискриминацию и беззаконие».