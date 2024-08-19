Папа: пусть новые блаженные станут образцом примирения и мира

В полдень 18 августа, после чтения молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск вознёс молитвы, дабы четыре мученика, причисленные к лику блаженных в Демократической Республике Конго, стали примером мира и примирения.

София Халходжаева

Мученическая смерть четырех священников в Демократической Республике Конго «стала венцом жизни, посвященной Господу и братьям», отметил Епископ Рима.

Ксаверианские миссионеры отец Луиджи Каррара и брат Витторио Фаччин были замучены в Бараке 28 ноября 1964 года боевиками, участвовавшими в восстании Квилу. Позже в тот же день повстанцы переместились в город Физи, где убили отца Джованни, соратника Ксаверия, и аббата Альбера Жубера, французского священника конголезского происхождения.

По случаю их беатификации Папа Франциск молился о том, чтобы их «пример и заступничество способствовали пути примирения и мира на благо конголезского народа».

Святейший Отец также призвал верующих не забывать молиться об открытии «путей мира на Ближнем Востоке, в Палестине, Израиле, а также в многострадальной Украине, в Мьянме и повсюду, где идут военные действия». Епископ Рима вознёс молитву и о том, чтобы эти пути к миру сопровождались «приверженностью диалогу и переговорам и воздержанием от насильственных действий и реакций».

Наконец, приветствовав и благословив паломников и гостей из Рима и со всего мира, Святейший Отец обратился с особым приветствием к женщинам и девушкам, участвующим в паломничестве к польскому богородичному святилищу в Пекарах Шлёнских. «Я призываю их радостно свидетельствовать о Евангелии в своих семьях и в обществе», – сказал Папа Франциск.