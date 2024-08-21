Папа призвал верующих быть благоуханием Христа в мире

На общей аудиенции 20 августа Папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений о Святом Духе, Который сошёл на Иисуса во время крещения в Иордане и от Него «распространился на Его Тело, которое есть Церковь».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Епископ Рима напомнил о сцене крещения Иисуса, описанной в Евангелии от св. Марка: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мк 1,9-11).

Папа Франциск подчеркнул, что на берегу Иордана встретилась вся Троица: Отец явил Себя голосом с небес, Святой Дух сошёл на Иисуса в виде голубя, а Христос был наречён возлюбленным Сыном Небесного Отца. Это событие стало ключевым моментом Откровения и всей истории спасения. Епископ Рима задался вопросом: что именно произошло при крещении Иисуса, что так привлекло внимание всех евангелистов? Ответ можно найти в словах, которые позже Господь произнёс в синагоге в Назарете, явно ссылаясь на это событие: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня» (Лк 4,18).

В водах Иордана Бог Отец помазал Иисуса Святым Духом, таким образом освятив Его как царя, пророка и священника. Как в Ветхом Завете цари, пророки и священники помазывались благовонным елеем, так и Христос был помазан – но не елеем, а Святым Духом, не символом, а самой реальностью.

Епископ Рима отметил, что с момента Своего воплощения Иисус был исполнен Святого Духа, однако эта благодать была исключительно «личной». Во время крещения в Иордане Господь обретает полноту Святого Духа для Своей миссии, и затем как глава передаёт эту полноту Своему Телу – Церкви. Поэтому Церковь называется народом царским, пророческим и священническим.

Древнееврейское слово «Мессия» и соответствующий греческий термин Χριστός относятся к Иисусу и означают «помазанник»: Господь был помазан елеем радости, помазан Святым Духом. Само наше имя «христиане», согласно Отцам Церкви, означает в буквальном смысле «помазанные в подражание Христу».

Общая аудиенция в Ватикане 21 августа 2024 г.

Святейший Отец привёл ветхозаветный Псалом, в котором говорится о благовонном елее, возлитом на голову первосвященника Аарона и стекающем на края одежды его (см. Пс 132,2). Ранее этот образ использовался для выражения радости братской жизни, но в свете новозаветных событий он обрёл более глубокий мистический смысл во Христе и Церкви.

«Христос – Глава и наш Первосвященник, Святой Дух – благовонный елей, а Церковь – Тело Христово, на которое этот елей распространяется».

Папа напомнил, что в Библии одним из символов Святого Духа является ветер – «руах» на древнееврейском. Стоит задуматься, почему елей также символизирует Святого Духа и какой урок можно извлечь из этого образа. На Мессе Страстного четверга епископ освящает миро, вознося молитву, дабы те, кто примет Крещение и Миропомазание, распространяли благоухание святой жизни. Это пожелание, отметил Папа, восходит к апостолу Павлу, который писал коринфянам: «Мы – Христово благоухание Богу» (2 Кор 2,15).

«Помазание облекает нас в благоухание, и человек, который с радостью живёт своим помазанием, благоухает этим духовным ароматом и в Церкви, и в общине, и в семье».

Святейший Отец выразил сожаление, что вместо благоухания Христа верующие порой издают «дурной запах своих грехов». Однако это не должно отвлекать от стремления реализовать – по мере сил и возможностей, в собственном окружении – возвышенное призвание становиться благоуханием Христа в мире. Оно исходит от плодов Святого Духа, которыми являются «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал 5,22). Если мы будем стараться взращивать эти плоды, окружающие сами почувствуют вокруг нас благоухание Духа Христова, подчеркнул в конце катехизического наставления Папа Франциск.