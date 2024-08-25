Папа призвал скаутов черпать силы в вере и служении

25 августа Папа Франциск направил послание руководству итальянской организации католических скаутов (AGESCI) по случаю их национальной встречи.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец призывает лидеров скаутского движения черпать новый энтузиазм из веры в Иисуса Христа, Учителя и Друга, чтобы с радостью продолжать свой путь – как человеческий, так и духовный – внутри Церкви и свидетельствовать о Евангелии в обществе.

Епископ Рима подчёркивает, что воспитание новых поколений требует не только качественной подготовки, но и глубокого понимания каждого ребёнка. Для лидеров скаутов крайне важны умение слушать и способность к сопереживанию, что является основой благовестия. В Евангелии раскрывается исключительная чуткость, любовь и педагогический талант Иисуса – Наставника, подражая Которому апостолы смогли принять миссионерский вызов.

Особое внимание Папа обращает на развитие умения слушать и искусства диалога, которые должны быть неразрывно связаны с молитвенной жизнью. Через общение с Господом и пребывание пред Его ликом лидеры могут обрести искусство жертвенной любви и постепенно привести свою жизнь в гармонию с сердцем Христа.

Папа Франциск напоминает, что задача руководителей скаутов – воспитывать своим личным примером, а не только словами. Именно зрелость и духовная жизнь лидера определяют его успех в работе с молодёжью.

Святейший Отец выражает признательность итальянским католическим скаутам и просит их быть «училищем христианской жизни», местом братского общения и школой служения ближним, особенно самым обездоленным и нуждающимся.

«Да не остановят вас трудности; всегда отправляйтесь на поиски замысла, который Господь предназначил для каждого из вас».