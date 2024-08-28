Папа осудил жестокое обращение с мигрантами

Общую аудиенцию в среду 28 августа Папа Франциск посвятил специальной теме – помощи мигрантам, которые вынуждены пересекать моря и пустыни в поисках мира и безопасности.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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По словам Святейшего Отца, море и пустыня – это символические библейские места, связанные со страданиями и борьбой за свободу. В современном мире многие известные и малоизвестные миграционные маршруты пролегают через опасные водные и сухопутные пути, где беженцы сталкиваются с серьёзной угрозой для жизни, а нередко и с гибелью. Особое внимание Епископ Рима уделил Средиземному морю, некогда символу общения народов и цивилизаций, которое ныне превратилось в кладбище, причём большинство погибших можно было спасти. Папа Франциск обличил действия тех, кто систематически «любыми средствами отталкивает мигрантов»: они совершают тяжёлый грех. Библия запрещает притеснять поселенцев (см. Исх 22,21), а «сирота, вдова и странник – это бедные par excellence, которых Бог всегда защищает и просит защищать».

«К сожалению, некоторые пустыни превращаются в кладбища мигрантов. Часто речь идёт не о ‘естественных’ смертях, – вовсе нет: иногда людей привозят в пустыню и бросают. В век спутников и беспилотников всё ещё есть мигранты – мужчины, женщины и дети, – которых никто не должен видеть. Только Бог видит их и слышит их крик. Такова жестокость нашей цивилизации».

Общая аудиенция в Ватикане 28 августа 2024 г.

Святейший Отец подчеркнул, что проблема смертей мигрантов в море и пустыне не решается ужесточением законов, милитаризацией границ или депортациями. Напротив, следует расширить безопасные и легальные маршруты миграции, облегчить доступ к убежищу для тех, кто спасается от войны, насилия и бедствий, а также содействовать глобальному управлению миграцией, основанному на принципах справедливости, братства и солидарности. Не менее важно объединить усилия в борьбе с торговлей людьми и остановить преступные группы, которые безжалостно используют человеческие страдания в своих интересах.

Епископ Рима высоко оценил усилия «многих добрых самарян», которые делают всё возможное ради спасения израненных мигрантов, брошенных на маршрутах отчаянной надежды по всему миру. Но внести вклад в эту борьбу может каждый христианин: «Есть немало способов, и прежде всего – молитва».

В конце обращения Святейший Отец призвал верущих:

«Объединим наши сердца и силы, чтобы моря и пустыни перестали быть кладбищами и стали местами, где Бог открывает пути к свободе и братству».