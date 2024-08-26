Папа ‒ облатам: следуйте примеру святого Иосифа

Утром 26 августа Папа Франциск принял на частной аудиенции участников XVIII Генерального капитула Облатов святого Иосифа. Приветствуя гостей, Папа напомнил, что, как и у святого Иосифа Марелло, основателя Конгрегации облатов, его родословные корни восходят к окрестностям города Асти — региона с богатой историей и знаменитыми традициями виноделия.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Темой для капитула были выбраны слова святого Павла, обращенные к Тимофею: «Напоминаю тебе: поддерживай в себе живой огонь Божьего дара, который есть в тебе» (2 Тим 1,6). Папа подчеркнул: «Вы признаете себя обладателями дара святости основателя, харизмы и истории вашей конгрегации и берете на себя ответственность хранить и умножать полученные таланты, чтобы они принесли плоды и служили вашим братьям и сестрам сегодня».

По словам Папy два аспекта их харизмы ‒ благодарность и ответственность ‒ напоминают о святом Иосифе, хранителе Святого Семейства, который является образцом, вдохновителем и заступником этой конгрегации. Папа также отметил три ключевых аспекта жизни Иосифа из Назарета, которые, по его мнению, особенно важны для монашеской жизни и служения в Церкви: уединение, отцовство и забота о нуждающихся.

Епископ Рима подчеркнул: только с ежедневно пребывая с Иисусом, мы можем выстоять и избежать падения. У каждого человека есть свои слабости, и только Господь может поддержать нас, чтобы мы устояли. «Уединение очень важно, и прежде всего для вас, чтобы вы могли укоренить вашу веру и богопосвящённую жизнь в пребывания с Христом. ‹…› Я призываю вас укреплять молитвенную жизнь через приобщение к Таинствам, слушая и размышляя над Словом Божьим, а также поклоняясь Пресвятым Дарам», ‒ отметил Папа, приводя в пример святого Иосифа, который сподобился принять в своём доме Сына Божьего, ставшего человеком, и жил рядом с Ним, слушал и говорил с Ним.

Говоря о втором важном аспекте монашеской жизни ‒ отцовстве, Папа вспомнил слова святого Иосифа Марелло о молодёжи: «Бедная молодёжь, пренебрегаемая и оставленная на произвол судьбы; подрастающее поколение, лишённое должного внимания!». «В этих словах проявляется отцовская любовь, которая трепещет при виде того, как красота его детей унижается безразличием и равнодушием тех, кто должен был бы помогать им раскрыть свой потенциал. ‹…› В молодёжи кроется огромный потенциал добра, который только и ждёт, чтобы расцвести и принести плоды, если его будут поддерживать и направлять мудрые, терпеливые и щедрые наставники», ‒ отметил Папа Франциск.



Забота о нуждающихся ‒ это третий аспект, который выделил Папа Франциск: «В святом обручнике Марии потрясает щедрая вера, с какой он принял в свой дом и в свою жизнь Бога, вопреки всем ожиданиям явившегося в образе Сына хрупкой девушки, которая не могла возразить ни слова. У Марии и её Младенца не было никаких прав перед святым патриархом, кроме права на Пребывание, которое только вера могла признать и милосердие принять. Иосиф распознал реальное присутствие Бога в их бедности и сделал их частью своей жизни», ‒ сказал Папа в конце встречи и преподал апостольское благословение.