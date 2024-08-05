Папа: не заглушайте слово Бога мира. Война – это поражение

После чтения молитвы «Ангел Господень» 4 августа Папа Франциск призвал к миру на Святой Земле и к диалогу в Венесуэле, помолился о жертвах наводнения в Индии и чествовал недавно причисленного к лику блаженных ливанца Стефано Дуайи.

София Халходжаева

Читайте также 05/08/2024 Angelus 4 августа. Лишь любовь наполняет жизнь смыслом В полдень 4 августа, предваряя чтение молитвы Angelus на площади Святого Петра, Папа Франциск подчеркнул, что материальные блага не ведут к полноте жизни, – это может сделать ...

Святейший Отец глубоко обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке и риском распространения конфликта из сектора Газа и Израиля на другие страны. Папа Франциск выразил надежду, что этот конфликт, который «и без того является особенно жестоким и кровавым, не будет расширяться дальше».

Обращаясь к верующим, собравшимся на площади Святого Петра, Епископ Рима заверил в молитвенной памяти обо всех жертвах ближневосточного конфликта, «особенно о невинных детях», «о жителях Палестины, Израиля и Ливана», а также выразил духовную близость общине друзов на Святой Земле: на прошлой неделе она подверглась ракетному обстрелу, унесшего жизнь 12 детей и подростков, игравших на футбольном поле.

Папа Франциск призвал «набраться мужества и возобновить диалог, чтобы немедленно прекратить боевые действия в Газе и на всех фронтах, освободить заложников», оказав населению гуманитарную помощь. Бомбардировки, убийства и насилие не служат никакой цели:

«Нападения, даже целенаправленные, и убийства никогда не станут решением проблемы. Они не помогают идти по пути справедливости, по пути мира, а порождают еще большую ненависть и месть. Хватит, братья и сестры, хватит! Не заглушайте слово Бога мира, пусть оно станет будущим Святой Земли, Ближнего Востока и всего мира! Война – это поражение!»

Епископ Рима выразил беспокойство за Венесуэлу, «которая переживает критическую ситуацию» после спорного переизбрания президента Мадуро:

«Я обращаюсь ко всем сторонам с искренним призывом искать истину, проявлять сдержанность, избегать любого насилия, разрешать споры путем диалога и заботиться об истинном благе населения, а не о частных интересах».

Поручив эту южноамериканскую страну заступничеству Богоматери Коромото и молитве блаженного Хосе Грегорио Эрнандеса, Папа Франциск обратился к населению Индии, особенно штата Керала, сильно пострадавшему от проливных дождей: стихия вызвала многочисленные оползни, что привело к человеческим жертвам и крупному ущербу, многие люди стали вынужденными переселенцам. Святейший Отец призвал верующих присоединиться к нему в молитве о погибших и пострадавших от разрушительного бедствия.