Папа направил очередную гуманитарную помощь в Украину

7 августа с территории грекокатолического собора Святой Софии в Риме выехали грузовики с одеждой, медикаментами и провизией для населения Украины, охваченной войной. За отправку и распределение гуманитарной помощи отвечает ватиканская Служба Папских милостей.

Vatican News

Благотворительность Папы Франциска в отношении Украины, которую он всегда называет «многострадальной», не прекращается и летом. Как и в предыдущие месяцы, 7 августа из римского Центра сбора гуманитарной помощи, расположенного при украинской грекокатолической базилике Святой Софии, выехали грузовики с продовольствием, одеждой и медикаментами для страждущего населения восточноевропейской страны. В частности, на этот раз отправлены контейнеры с консервированным тунцом, продуктом длительного хранения.

Гуманитарная помощь Папы Франциска для страждущих жителей Украины (7 августа 2024 г.)

Отправкой и распределением этих даров Папы Римского для Украины вновь занимается ватиканская Служба Папских милостей во главе с кардиналом-элемозинарием Конрадом Краевским, префектом Департамента милосердия. Этот очередной конкретный жест солидарности подтверждает духовную близость Святейшего Отца к истерзанной стране, о которой просил молится также в конце общей аудиенции в минувшую среду.