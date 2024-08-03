Папа напомнил о четырёх аспектах становления семинаристов

Утром 3 августа Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане общину испанской Высшей духовной семинарии во имя Пресвятой Богородицы апостолов (из города Хетафе). Семинаристы в сопровождении поместных епископов, ректора и педагогов совершают паломничество к гробницам апостолов Петра и Павла в рамках программы празднования 30-й годовщины основания семинарии.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В тексте обращения, переданном гостям, Святейший Отец благодарит за визит и выражает надежду, что паломничество в Рим поможет им в духовной подготовке к празднованию предстоящего Юбилея Святого 2025 года.

Епископ Рима цитирует святого покровителя духовенства Иоанна Марию Вианнея, который говорил: «Если бы мы хорошо понимали, что такое священник на земле, мы бы умерли, но не от страха, а от любви». «Вдохновлённый этой мыслью святого Арсского пастыря, в которой мы находим итог его жизни, целиком посвящённой Богу и прихожанам, – отмечает Папа, – я хотел бы напомнить вам, дорогие семинаристы, что вы тоже приняли этот зов любви от Господа и с помощью ваших наставников и многих других людей готовитесь к тому, чтобы однажды получить дар священства».

Путь подражания Иисусу, Доброму пастырю, не лишён трудностей, и чтобы его пройти, нужно особенно заботиться о его четырёх основных аспектах: духовной жизни, образовании, общинной жизни и апостольской деятельности. По словам Папы, важно не упускать из виду гармонию между ними: Господь и Церковь ожидают, что пресвитеры будут «прежде всего людьми честными и великодушными в своём ответе на полученное призвание, всегда готовыми слушать и прощать, решительно и целиком посвящая себя Богу и своим братьям и сёстрам, с особым вниманием к самым страдающим, бедным и отверженным».

В конце обращения Святейший Отец вверяет семинаристов материнской опеке Пресвятой Богородицы и возносит молитву, дабы Господь Иисус был для каждого из них центром жизни, а их сердца сообразовывались с Его сердцем.