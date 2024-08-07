Папа молится о мире в Украине, Газе, Мьянме и Судане

В среду 7 августа, на завершение общей аудиенции в Зале Павла VI, Папа Франциск обратился с приветственным словом к тысячам паломников, особенно к молодёжи, больным, старикам и новобрачным, попросив их молиться о мире.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Читайте также 07/08/2024 Папа: «Без Святого Духа Церковь не может двигаться вперёд» 7 августа, после небольшого летнего перерыва, Папа Франциск возобновил общие аудиенции, продолжив цикл вероучительных бесед: «После созерцания Святого Духа в деле творения мы будем ...

«Я продолжаю с глубоким беспокойством следить за ситуацией на Ближнем Востоке и вновь призываю все вовлечённые стороны не расширять конфликт и немедленно прекратить огонь на всех фронтах, начиная с Газы, где гуманитарная ситуация крайне серьёзна и неустойчива. Я молюсь, дабы искреннее стремление к миру погасило вражду, любовь победила ненависть, а месть была обезоружена прощением», – заверил Святейший Отец.

«Я прошу вас присоединиться к моей молитве о многострадальной Украине, Мьянме, Судане: пусть эти истерзанные войной народы вскоре обретут столь желанный мир. Объединим наши усилия и молитвы, дабы этническая дискриминация в регионах Пакистана и Афганистана, особенно дискриминация женщин, была устранена».

Епископ Рима подчеркнул, что днём ранее Церковь отмечала праздник Преображения Господня и вспоминала преставление его досточтимого предшественника св. Павла VI.

«Пусть сияющий лик Господа будет источником надежды и утешения для всех вас», – обратился Папа к паломникам, отметив, что каждый день мы сталкиваемся со многими вопросами и ситуациями, для которых не видно решений, но именно в такие моменты Господь хочет открыть нам Свою нежную заботу и силу любви.

«Учитесь у Марии из Назарета доверию и детскому упованию на Бога и на Его спасительный замысел. Я благословляю вас всех», – сказал в конце обращения к паломникам Папа Франциск.