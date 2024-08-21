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Разрушения в Газе (19 августа 2024 г.) Разрушения в Газе (19 августа 2024 г.)  (AFP or licensors)
ПАПА РИМСКИЙ

Папа: мир, поражённый войнами, нуждается в плодах Святого Духа

На завершение общей аудиенции 21 августа Папа Франциск обратился с приветственным словом к тысячам паломников, собравшихся в Зале Павла VI, особенно к молодёжи, больным, старикам и новобрачным.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

Епископ Рима призвал верующих подражать Христу, внимать Его Слову и свидетельствовать добрыми делами в духе святого Папы Римского Пия X. 21 августа, в день литургического воспоминания этого святого, во многих частях мира отмечается День катехизатора, отметил Папа Франциск, напомнив о самоотверженных катехизаторах, «которые много трудятся и в некоторых частях мира становятся первыми распространителями веры».  

«Помолимся сегодня о катехизаторах, дабы Господь наделил их мужеством и сподобил продолжать это важное дело».

Святейший Отец продолжил:

«Прошу вас не забывать об истерзанной, многострадальной Украине. Будем помнить о Мьянме, Южном Судане, Северном Киву, о многих странах, охваченных войной. Вознесём молитвы о мире. Не будем также забывать о Палестине и Израиле: пусть там будет мир».

Приветствуя польских католиков, Папа отметил:

«Наш мир, обозначенный войнами и разделениями, как никогда нуждается в плодах Святого Духа. Привносите любовь, мир и доброту в вашу повседневную жизнь, начиная со своих семей и рабочих мест. Да подарят миру столь желанный мир ваши молитвы по заступничеству Ченстоховской Богоматери, к которой в эти недели многие из вас отправляются c пешbv паломничествоv. Я вверяю вас материнской опеке Пресвятой Девы и благословляю вашу родину!»

Общая аудиенция в Ватикане 21 августа 2024 г.
Общая аудиенция в Ватикане 21 августа 2024 г.
21 августа 2024, 09:55

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