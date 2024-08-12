Папа: Иисус обращается к нам через нуждающихся братьев и сестёр

Утром 12 августа Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов Генеральных капитулов Конгрегации сестёр Введения во Храм Пресвятой Богородицы, Общества для призваний, Общества Святейшего Сердца Иисуса и Конгрегации сестёр-доминиканок святого Сикста.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

В обращении к монашествующим Папа размышлял о трёх основополагающих апостольских аспектах, которые объединяют эти монашеские ордена и конгрегации: духовное различение, образование и милосердие.

Духовное различение, пояснил Папа, касается каждой религиозной общины и каждого человека. Оно проявляется как в особые моменты жизни, так и в повседневных решениях. «Это тяжёлый труд — слушать Господа, себя и других, молиться, размышлять, терпеливо ждать, а затем проявлять мужество и самоотверженность, чтобы воплотить в жизнь то, что Бог предлагает нашему сердцу, никогда не навязывая нам Свою волю. Но в то же время это великий опыт счастья, потому что принятие правильного решения приносит радость. Наш мир очень нуждается в том, чтобы вновь открыть для себя вкус и красоту принятия решений, особенно когда речь идёт об окончательном выборе, который определяет ключевые переломные моменты в жизни, такие как призвание», — отметил Папа.

Вторым аспектом, важным для апостольства, Папа назвал обучение. «Религиозная жизнь сама по себе — это путь возрастания в святости, охватывающий всё существование, в котором Господь постоянно формирует сердца тех, кого Он избрал», ‒ пояснил Папа. Только тот, кто со смирением и постоянством находится в процессе обучения, может стать добрым наставником для других, передавая опыт вдохновляющего поиска истины. «В наше время существует настоятельная потребность в педагогах, которые знают, как стать милосердными попутчиками для вверенных им людей», — добавил Папа Франциск.

Третий аспект, который отметил Епископ Рима, ‒ это милосердие. Папа подчеркнул, что «все четыре монашеские конгрегации были созданы для поддержки и обучения обездоленных молодых людей, которые без необходимой помощи не смогли бы получить адекватное образование для своего будущего или даже ответить на своё призвание». Святая Мадлен Софи Бара, святой Иустин Мария Руссолилло, Слуга Божия сестра Мария Антония Лалия и сестра Катерина Молинари увидели в этом Божий знак для своей миссии.

«Также и вам, особенно в эти дни общинного размышления, будет полезно постоянно помнить о нуждах бедных и быть бдительными, чтобы в ваших собраниях всегда сохранялся дух бескорыстной любви, благодаря которому начался ваш путь в Церкви. Иисус обращается к нам через самых нуждающихся братьев и сестёр, и в каждом Его даре отражается Божья любовь. В этом заключается свет для нашего пути и эффективное противоядие к культуре неразумного потребления, индивидуализма и раздробленности, которая, к сожалению, доминирует в наше время», — сказал в конце встречи Святейший Отец и попросил молиться о нём.