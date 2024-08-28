Папа Франциск призвал молиться о воюющих странах

В конце общей аудиенции 28 августа Папа Франциск призвал верующих подражать святому Августину, епископу и Учителю Церкви, в день его литургической памяти: «Стремитесь к истинной мудрости и неустанно ищите Господа, живой источник вечной любви!».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Обращаясь к тысячам паломников на площади Святого Петра, Епископ Рима напомнил о многих странах, охваченных военными конфликтами:

«Будем помнить о Палестине, Израиле, об истерзанной страданиями Украине, подумаем о Мьянме, Северном Киву и многих других странах, охваченных войной. Да одарит их Господь миром».

Сердечно приветствуя польских паломников, Епископ Рима напомнил:

«Вот уже несколько лет, подражая Доброму самарянину, вы оказываете великую помощь и глубокое понимание военным беженцам из Украины. Продолжайте быть гостеприимными к тем, кто потерял всё и приезжает к вам, рассчитывая на ваше милосердие и братскую помощь. Да поддержит вас в этом Святое Семейство из Назарета, которое тоже искало убежища в чужой стране в момент опасности. Да благословит вас Господь».