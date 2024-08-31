Папа Франциск – капуцинам: братство выше священства

31 августа Святейший Отец встретился в Ватикане с делегатами LXXXVI Генерального капитула Ордена меньших братьев капуцинов (OFMCap). По словам Папы, капитул является важным моментом не только для монашеской общины, но и для всей Церкви: в этот период братья из разных стран и культур могут говорить и слушать друг друга на едином языке Святого Духа, стараясь понять, чего Господь ожидает от них для возвещения Царства Божьего.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Епископ Рима обратил внимание на три аспекта францисканской духовности, которые могут помочь капуцинам в их размышлениях и миссионерском апостольстве. Прежде всего это братство, глубоко присущее св. Франциску Ассизскому: именно из него рождается миссия, которая в свою очередь способствует братству. Нельзя ставить экономические ресурсы и человеческие расчёты во главу угла, это лишь средства, а не цель: в центре всегда должны быть люди, к которым Господь посылает монахов. Участники капитула собрались вместе не для «оптимизации ресурсов» ордена, а чтобы осознать себя избранными братьями, собранными для «мистического сотрудничества» провиденциальным милосердием Небесного Отца. По словам Епископа Рима, для капуцинов братство должно быть даже выше священства.

Вторым ключевым аспектом, отметил Папа, является готовность к служению. Капуцины не ищут признания, но всегда готовы идти «туда, куда никто не хочет идти». Их открытость напоминает, что самое важное в жизни – это милосердная любовь (см. 1 Кор 13,13), которой стоит посвятить всего себя.

«Вы являетесь знаком для всей христианской общины, призванной всегда и везде быть миссионерской, ‘исходящей’. Этот знак важен особенно в наше время, отмеченное конфликтами и закрытостью, когда кажется, что безразличие и эгоизм преобладают над готовностью помочь, уважением и взаимопомощью, с такими серьёзными и очевидными последствиями, как эксплуатация бедных и опустошение окружающей среды».

Частная аудиенция в Ватикане 31 августа 2024 г.

Третий аспект духовности ордена – приверженность миротворчеству. Святейший Отец подчеркнул, что умение капуцинов «быть с каждым, среди людей» создало им на протяжении веков репутацию «братьев народа». Они стали специалистами в деле установления мира и посредниками в разрешении конфликтов, создавая возможности для встреч и содействуя культуре примирения даже в самых сложных ситуациях. В основе капуцинской харизмы лежит принцип: быть во Христе близкими ко всем (см. Лк 10,25-37), особенно к бедным, отверженным и отчаявшимся, не исключая никого. В этом они подражают своему святому основателю – Франциску Ассизскому, который был «человеком мира» и орудием мира в руках Божьих.

В конце встречи Епископ Рима призвал капуцинов быть людьми прощения, любви, примирения и продолжать свой путь с упованием и надеждой:

«Да сопровождает вас Пресвятая Дева Мария. Я благодарен за всё добро, которое вы делаете в Церкви. От всего сердца благословляю вас и всю великую семью капуцинов».