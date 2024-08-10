Папа Франциск: послание надежды китайскому народу

Папа Франциск дал интервью пресс-службе Китайской провинции Общества Иисусова, выразив желание посетить Китай, и поделился личными воспоминаниями и размышлениями о будущем Церкви. Интервью, состоявшееся 24 мая в Апостольском дворце, было опубликовано 9 августа на каналах церковных соцсетей и носило духовную направленность.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Основное внимание в беседе было уделено посланию надежды и благословения для китайского народа. Папа Франциск подчеркнул своё желание посетить Шешанское святилище Пресвятой Девы Марии – Помощницы христиан и встретиться с поместными епископами и верующими, которых он назвал верным народом Божьим, прошедшим через множество испытаний. Святейший Отец особо отметил, что великий китайский народ обладает богатым духовным наследием, которое важно сохранять и терпеливо передавать будущим поколениям.

Обращаясь к молодым китайским католикам, Епископ Рима подчеркнул важность надежды, отметив, что может показаться тавтологией говорить о надежде народу, который сам уже является «специалистом по надежде» и терпеливому ожиданию.

В ходе интервью Папа остановился на особенностях своего понтификата, отметив, что его служение основано на сотрудничестве, внимании, консультациях с главами ватиканских департаментов и не только. По его словам, критика, даже неконструктивная, может быть полезной, поскольку она «помогает задуматься о том, как действовать». Порой необходимо ждать, терпеливо и даже с болью переносить сопротивление, особенно со стороны нынешних «небольших групп», противостоящих Церкви. «Моменты трудностей или внутреннего опустошения всегда преодолеваются с утешением Господним».

Говоря о вызовах, с которыми ему пришлось столкнуться на престоле Святого Петра, Папа особо выделил пандемию и продолжающиеся конфликты, такие как война в Украине, Мьянме и на Ближнем Востоке. По его словам, он всегда старается решать проблемы через диалог, а когда это не удаётся – с помощью терпения и чувства юмора, как учил св. Томас Мор.

Интервью Папы Франциска 24 мая 2024 г.

Святейший Отец поделился личным опытом, рассказав, что за время монашеской жизни в Обществе Иисусовом он пережил несколько кризисов: кризисы вполне можно преодолеть, если проходить через них не в одиночку, а с помощью и в сопровождении других, «потому что позволить себе помочь – очень важно». Папа также признался, что он просит у Господа терпеливого отношения к себе и милости быть прощённым.

Папа остановился на четырёх универсальных апостольских приоритетах иезуитов, сформулированных в 2019 году на ближайшее десятилетие: продвижение духовных упражнений, поддержка бедных и отверженных, сопровождение молодёжи в создании будущего надежды и забота об общем доме. Эти принципы неразрывно взаимосвязаны; кроме того, сопровождение, духовное распознавание и миссионерство являются краеугольными камнями Общества Иисусова.

В конце беседы Епископ Рима размышлял о будущем Церкви, предостерегая от опасности клерикализма и духовного обмирщения, которые, по его словам, представляют собой самую серьёзную угрозу для Церкви. Наконец, Папа Франциск напомнил о важности молитвы для преемника Святого Петра, поскольку именно через неё говорит Господь.