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Интервью Папы Франциска 24 мая 2024 г. Интервью Папы Франциска 24 мая 2024 г.  (Society of Jesus, Chinese Province)
ПАПА РИМСКИЙ

Папа Франциск: послание надежды китайскому народу

Папа Франциск дал интервью пресс-службе Китайской провинции Общества Иисусова, выразив желание посетить Китай, и поделился личными воспоминаниями и размышлениями о будущем Церкви. Интервью, состоявшееся 24 мая в Апостольском дворце, было опубликовано 9 августа на каналах церковных соцсетей и носило духовную направленность.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

Основное внимание в беседе было уделено посланию надежды и благословения для китайского народа. Папа Франциск подчеркнул своё желание посетить Шешанское святилище Пресвятой Девы Марии – Помощницы христиан и встретиться с поместными епископами и верующими, которых он назвал верным народом Божьим, прошедшим через множество испытаний. Святейший Отец особо отметил, что великий китайский народ обладает богатым духовным наследием, которое важно сохранять и терпеливо передавать будущим поколениям.

Обращаясь к молодым китайским католикам, Епископ Рима подчеркнул важность надежды, отметив, что может показаться тавтологией говорить о надежде народу, который сам уже является «специалистом по надежде» и терпеливому ожиданию.

В ходе интервью Папа остановился на особенностях своего понтификата, отметив, что его служение основано на сотрудничестве, внимании, консультациях с главами ватиканских департаментов и не только. По его словам, критика, даже неконструктивная, может быть полезной, поскольку она «помогает задуматься о том, как действовать». Порой необходимо ждать, терпеливо и даже с болью переносить сопротивление, особенно со стороны нынешних «небольших групп», противостоящих Церкви. «Моменты трудностей или внутреннего опустошения всегда преодолеваются с утешением Господним».

Говоря о вызовах, с которыми ему пришлось столкнуться на престоле Святого Петра, Папа особо выделил пандемию и продолжающиеся конфликты, такие как война в Украине, Мьянме и на Ближнем Востоке. По его словам, он всегда старается решать проблемы через диалог, а когда это не удаётся – с помощью терпения и чувства юмора, как учил св. Томас Мор.

Интервью Папы Франциска 24 мая 2024 г.
Интервью Папы Франциска 24 мая 2024 г.

Святейший Отец поделился личным опытом, рассказав, что за время монашеской жизни в Обществе Иисусовом он пережил несколько кризисов: кризисы вполне можно преодолеть, если проходить через них не в одиночку, а с помощью и в сопровождении других, «потому что позволить себе помочь – очень важно». Папа также признался, что он просит у Господа терпеливого отношения к себе и милости быть прощённым.

Папа остановился на четырёх универсальных апостольских приоритетах иезуитов, сформулированных в 2019 году на ближайшее десятилетие: продвижение духовных упражнений, поддержка бедных и отверженных, сопровождение молодёжи в создании будущего надежды и забота об общем доме. Эти принципы неразрывно взаимосвязаны; кроме того, сопровождение, духовное распознавание и миссионерство являются краеугольными камнями Общества Иисусова.

В конце беседы Епископ Рима размышлял о будущем Церкви, предостерегая от опасности клерикализма и духовного обмирщения, которые, по его словам, представляют собой самую серьёзную угрозу для Церкви. Наконец, Папа Франциск напомнил о важности молитвы для преемника Святого Петра, поскольку именно через неё говорит Господь.

Интервью Папы Франциска 24 мая 2024 г.
Интервью Папы Франциска 24 мая 2024 г.
10 августа 2024, 09:21

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