Папа выделил четыре приоритета для литургии

По случаю 74-й Итальянской литургической недели кардинал Пьетро Паролин направил послание от имени Папы Франциска архиепископу Клаудио Маниаго, президенту центра «Литургическое действие».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец передаёт сердечное приветствие участникам мероприятии и заверяет в молитве. В послании отмечается специфика литургического священнодействия, то есть участие в молитве Христа, обращённой к Отцу в Святом Духе. Литургическая молитва сближает верующих в «школе единства» и наставляя нас к евангельской жизни. Жесты литургической ассамблеи – собираться вместе, находиться в том или ином положении, пребывать в молчании, вовлекать голос и чувства – являются способами участия в богослужении. Повторение одних и тех же слов и жестов укрепляет всё собрание, помогая отдельным верующим открывать свою уникальность «не в индивидуалистических установках, а в осознании себя единым телом».

Папа Франциск даёт четыре рекомендации в отношении литургии Церкви. Во-первых, необходимо переосмысление «хорального» характера литургической молитвы, во время которой мы становимся единым телом и единым голосом с Христом, молящимся не только за нас, но и в нас. Хоральная особенность литургической молитвы заключается в переплетении голосов, что выражает единение Христа и всего человечества. Особое внимание следует уделять Литургии часов, – молитве Народа Божьего, участие в которой помогает ценить общение и единство.

Вторым приоритетом, по словам Епископа Рима, является священное песнопение. Музыка в литургии – вовсе не декоративный элемент, а неотъемлемая и необходимая часть; пение помогает выразить нашу веру и жить ею. Особенно важно пение на воскресной Святой Мессе, ибо через гармонию голосов выражается духовное единение и общинный характер собрания тех, кто принимает Евхаристию.

Третий приоритет связан с важными моментами тишины и молчания в литургии. Папа Франциск призывает противостоять суете, шуму и пустословию в повседневной жизни. Необходимо ценить священную тишину: она помогает пребывать в любви Господа, воспитывать созерцательный взгляд, позволяет Святому Духу преображать нас. Умение пребывать в тишине – условие, дабы Церковь могла слушать Того, Кто открывает Себя в «дуновении тихого ветра» (см. 3 Царств 19,12).

Четвёртый приоритет связан с продвижением литургического служения. Этот важный аспект должен рассматриваться не только с точки зрения функциональности, но и разнообразия даров Святого Духа в христианской общине. Разнообразное служение, объединённое во Христе, способствует активному участию прихожан и взаимной ответственности в миссии Церкви, проявляя, в частности, её синодальную природу.

В конце послания Папа Франциск преподаёт благословение участникам мероприятия, выражая надежду, что его размышления «побудят христианские общины воспринимать литургическую молитву как встречу с воскресшим Господом и Его Телом, которое есть Церковь».