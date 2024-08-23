Папа: Евхаристия побуждает делиться любовью

23 августа Папа Франциск направил приветственное послание главе Епископской конференции Мадагаскара по случаю Национального евхаристического конгресса, который в этом году совпал со столетним юбилеем местного Евхаристического молодёжного движения.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Епископ Рима духовно присоединяется к молитвам участников торжеств и выражает поддержку их инициативе, направленной на то, чтобы «возвратить сыновей и дочерей христианских общин к их истокам, помочь им вновь открыть для себя ценность евхаристического поклонения и стремление проводить время с Христом». Этот процесс, по словам Папы, помогает каждому глубже осознавать своё христианское призвание.

Мадагаскарская встреча приобретает особую значимость по мере того, как Церковь готовится к завершению Синода на тему синодальности, подчёркивает Папа:

«Пусть это событие поможет вам заново осознать важность встречи, молитвы и служения вместе с другими и ради других, тех, кто следует за Иисусом через Евхаристию. Встречаясь с Христом в поклонении, касаясь и принимая Его в евхаристическом богослужении, мы уже не можем удерживать Его при себе, но становимся миссионерами Его любви к другим. Евхаристия пробуждает в нас глубокую любовь к ближним, ибо невозможно по-настоящему осознать её значение и жить ею, если наши сердца закрыты для братьев и сестёр».

Вера в реальное присутствие Господа является серьёзным вызовом, отмечает Папа и призывает членов «Молодёжного евхаристического движения» помочь другим ощутить присутствие Иисуса в Евхаристии:

«Помогите им сделать жизнь жертвой, благоугодной Богу, соединённой с жизнью Иисуса на алтаре, дабы Его лучше узнавали, любили и служили Ему».

Святейший Отец желает католикам Мадагаскара, чтобы участие в Евхаристическом конгрессе углубило их милосердие и солидарность, особенно по отношению к тем, «кто находится в трудных жизненных обстоятельствах и для кого каждый день становится всё более сложным». Папа Франциск подчёркивает, что многие люди смотрят в будущее со скептицизмом и пессимизмом, как будто ничто не способно принести им радость. В этой связи он призывает участников конгресса «нести людям надежду Господа и свидетельствовать о Его сострадании и милосердной любви».

В конце послания Епископ Рима желает малагасийцам плодотворного конгресса и вверяет их материнской опеке Пресвятой Девы Марии, дабы они «ежедневно углубляли свои отношения с Христом».