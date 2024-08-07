Папа: «Без Святого Духа Церковь не может двигаться вперёд»

7 августа, после небольшого летнего перерыва, Папа Франциск возобновил общие аудиенции, продолжив цикл вероучительных бесед: «После созерцания Святого Духа в деле творения мы будем в течение нескольких недель созерцать Его в деле искупления», в воплощении Слова.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Епископ Рима процитировал Евангелие от Луки: «Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя» (1,35). Евангелист Матфей подтверждает этот основополагающий факт о Марии и Святом Духе, говоря, что Мария «имеет во чреве от Духа Святого» (1,18). На Вселенском соборе в 381 году этот факт стал частью Никео-Константинопольского Символа веры: на каждой Мессе мы исповедуем, что Сын Божий «воплотился от Духа Святого и Марии Девы и стал Человеком». Папа Франциск подчеркнул, что событие Воплощения является «экуменическим фактом веры», поскольку все христиане вместе исповедуют один и тот же Символ веры. Именно из него католическое благочестие с незапамятных времен черпает одну из своих ежедневных молитв – «Ангел Господень», и христианам полезно повторять её тройное воззвание, подчеркнул Епископ Рима.

Этот же ключевой момент позволяет говорить о Марии как о Невесте par excellence, ибо она является прообразом Церкви. Святой Лев Великий утверждает: подобно тому, как Иисус «был рождён от Святого Духа Девой-Матерью, Он делает плодотворной Церковь, Свою непорочную Невесту, животворящим веянием того же Духа». Этот параллелизм подтверждается в догматической конституции Второго Ватиканского собора Lumen Gentium (63,64).

Общая аудиенция в Ватикане 8 августа 2024 г.

Священное Писание настойчиво повторяет глаголы «зачать» и «родить», напомнил Папа. «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына», – пророчествует Исайя (7,14), и Ангел возвещает Марии: «Зачнёшь во чреве, и родишь Сына» (Лк 1,31). Вначале Пресвятая Дева приняла Иисуса в своё сердце и плоть, а затем родила Его. То же самое происходит и с Церковью: сначала она принимает Слово Божье, позволяет ему «говорить к сердцу» (см. Ос 2,14) и «напитать чрево» (см. Иез 3,3), а затем рождает его своей жизнью и проповедью. «Второе деяние бесплодно без первого», – подчеркнул Святейший Отец.

На вопрос Марии – «Как будет это, когда Я мужа не знаю?» – ангел отвечает: «Дух Святой найдёт на Тебя» (Лк 1,34-35). Подобным образом и Церковь, сталкиваясь с задачами, превышающими её силы, спонтанно задается тем же вопросом: «Как это возможно? Как можно возвещать Иисуса Христа и Его спасение миру, который, кажется, ищет только благополучия в этом мире?». Ответ остаётся неизменным: «Вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой <…> и будете Мне свидетелями» (Деян 1,8). Слова воскресшего Иисуса к апостолам почти вторят Благовещению Пречистой Деве.

«Без Святого Духа Церковь не может двигаться вперёд: она не растёт и не может проповедовать».

«То, что сказано о Церкви в целом, относится к каждому крещёному человеку», – отметил Епископ Рима. Когда мы оказываемся в напряжённых ситуациях, на помощь приходит ангельское увещание Деве Марии: «У Бога не останется бессильным никакое слово» (Лк 1,37). Именно с такой твёрдой уверенностью необходимо продолжать свой путь, подчеркнул в конце обращения Святейший Отец.