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ПАПА РИМСКИЙ

Обнародована тема послания Папы на Всемирный день мира 2025 г.

Ватиканский Департамент служения целостному развитию человека обнародовал тему, которую Папа Франциск выбрал для своего послания на предстоящий Всемирный день мира: «Прости нам долги наши и даруй нам Твой мир».

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

Тема послания на 58-й Всемирный день мира, который будет отмечаться 1 января 2025 года, «естественным образом созвучна библейскому и церковному смыслу Юбилейного года и вдохновлена, в частности, энцикликами Laudato Sí и Fratelli tutti, прежде всего концепциями надежды и прощения – сердца Юбилея: призывом к обращению, направленному не на осуждение, а на примирение и установление мира», отмечается в коммюнике ватиканского ведомства.

«Исходя из реальности конфликтов и социальных грехов, поражающих сегодня человечество, опираясь на надежду, присущую юбилейной традиции прощения грехов и списания долгов, а также в свете размышлений Отцов Церкви» можно выявить конкретные принципы, которые приведут к столь необходимым переменам в духовной, нравственной, социальной, экономической, экологической и культурной сферах.

«Только в результате подлинного обращения на всех уровнях – личном, общинном и международном – сможет расцвести настоящий мир, который проявится не только в разрешении конфликтов, но и в виде новой реальности, исцеляющей раны и признающей достоинство каждого», – подчёркивается в сообщении Департамента служения целостному развитию человека.

08 августа 2024, 12:26

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