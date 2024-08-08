Обнародована тема послания Папы на Всемирный день мира 2025 г.

Ватиканский Департамент служения целостному развитию человека обнародовал тему, которую Папа Франциск выбрал для своего послания на предстоящий Всемирный день мира: «Прости нам долги наши и даруй нам Твой мир».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Читайте также 14/12/2023 Послание Папы Франциска на LVII Всемирный день мира ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ОТЦА ФРАНЦИСКА НА ПРАЗДНОВАНИЕ LVII ВСЕМИРНОГО ДНЯ МИРА 1 ЯНВАРЯ 2024 ГОДА

Тема послания на 58-й Всемирный день мира, который будет отмечаться 1 января 2025 года, «естественным образом созвучна библейскому и церковному смыслу Юбилейного года и вдохновлена, в частности, энцикликами Laudato Sí и Fratelli tutti, прежде всего концепциями надежды и прощения – сердца Юбилея: призывом к обращению, направленному не на осуждение, а на примирение и установление мира», отмечается в коммюнике ватиканского ведомства.

«Исходя из реальности конфликтов и социальных грехов, поражающих сегодня человечество, опираясь на надежду, присущую юбилейной традиции прощения грехов и списания долгов, а также в свете размышлений Отцов Церкви» можно выявить конкретные принципы, которые приведут к столь необходимым переменам в духовной, нравственной, социальной, экономической, экологической и культурной сферах.

«Только в результате подлинного обращения на всех уровнях – личном, общинном и международном – сможет расцвести настоящий мир, который проявится не только в разрешении конфликтов, но и в виде новой реальности, исцеляющей раны и признающей достоинство каждого», – подчёркивается в сообщении Департамента служения целостному развитию человека.