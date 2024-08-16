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ПАПА РИМСКИЙ

Angelus в праздник Успения: вся наша жизнь – путь к Богу

В полдень 15 августа, предваряя чтение молитвы «Ангел Господень» в праздник Успения Пресвятой Девы Марии, Папа Франциск отметил, что человеческая жизнь – это паломничество, которое день за днем ведет людей к встрече с Господом.

София Халходжаева  

Размышляя над библейской сценой, в которой евангелист Лука описывает встречу Пресвятой Девы с Елисаветой, Святейший Отец подчеркнул, что весть, полученная от ангела, не ставит Марию выше других и не дарит неких привилегий, а, напротив, является призывом покинуть дом: Пресвятая Дева отправляется в путь, чтобы поделиться радостью и служить Своей родственнице, которая сейчас особо нуждается в Ней. «Это первое путешествие, по сути, является метафорой всей Ее жизни, ибо с этого момента Мария всегда будет находиться в пути, следуя за Иисусом как ученица», – отметил Папа Франциск.

Земное паломничество Пресвятой Богородицы завершается Успением, ее вознесением телом и душой на небеса, где она вместе со своим Сыном вкушает радость вечной жизни, продолжил Папа и призвал видеть в Деве Марии не безжизненную восковую статую, а живого человека, «сестру в потертых сандалиях, изможденную и усталую» из-за трудностей пути, который она проделала, следуя за Господом и идя навстречу братьям, завершив затем этот путь во славе небесной.

Завершая размышление, Епископ Рима подчеркнул, что Пресвятая Дева Мария предшествует верующим на пути к Богу. Она напоминает всем христианам, что и наша жизнь – это постоянное путешествие, цель которого – окончательная встреча с Господом. «Вознесём молитвы Пресвятой Богородице, дабы она помогла нам в пути, ведущем к встрече с Господом», – воззвал Святейший Отец.

Молитва "Ангел Господень" на площади Святого Петра (15 августа 2024 г.)
Молитва "Ангел Господень" на площади Святого Петра (15 августа 2024 г.)
16 августа 2024, 09:36

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.