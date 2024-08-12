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ПАПА РИМСКИЙ

Angelus. Истинная вера не может быть основана на предрассудках

В воскресенье 11 августа Папа Франциск совершил полуденную молитву Angelus вместе с паломниками на площади Святого Петра и размышлял над Евангелием этого дня (Ин 6, 41-51).

София Халходжаева

Предваряя традиционную богородичную молитву, Папа отметил, что современники Иисуса отказывались верить словам Иисуса о том, что Он «сошел с небес». Они возмущаются, поскольку, зная Его отца и мать, они сомневаются, что Бог может явить Себя таким привычным, обыденным образом. Они убеждены, что Иисус не мог сойти с небес, потому что Он – сын плотника и Его мать и родственники – обычные люди, как все.

Им мешало верить, сказал Папа, предубеждение о Его скромном происхождении и предположение, будто им нечему у Него учиться.

Папа Франциск отметил, насколько пагубными для духовного роста человека могут быть предрассудки: они «препятствуют искреннему диалогу, сближению между братьями».

«Человек с предрассудками руководствуется жесткими схемами, и в его сердце нет места тому, что в эти схемы не вписывается».

Святейший Отец отметил, что современники Иисуса, о которых рассказано в Евангелии от Иоанна, соблюдали закон, давали милостыню, молились и постились, но это не помогло им узнать в Иисусе Мессию, потому что они выполняли эти практики не столько для того, чтобы прислушаться к Господу, сколько для того, чтобы найти подтверждение своим уже сложившимся представлениям. «Об этом свидетельствует тот факт, что они даже не удосужились попросить у Иисуса объяснений, - сказал он. - Они ограничиваются тем, что ропщут на Него между собой, как бы заверяя друг друга в том, в чем они убеждены, замыкаясь в себе, словно в неприступной крепости». Ожесточенные сердца и предрассудки удерживают их от веры в Сына Божьего.

И мы можем быть так же закрытыми, предостерег Святейший Отец, когда вместо того, чтобы прислушаться к Господу, ждем от Него и от остальных лишь подтверждения своим собственным убеждениям и суждениям:

«Такой способ обращения к Богу не помогает встретить Бога по-настоящему и открыться дару Его света и благодати, чтобы возрастать в добре, чтобы исполнять Его волю и преодолеть закрытость и трудности».

Истинная вера и молитва открывают разум и сердце, а не закрывают их, сказал он: «Вера и молитва человека, закрытого в мыслях и молитве, не подлинны».

Завершая размышление, Папа Франциск призвал подумать о том, способны ли мы по-настоящему молчать перед Господом и принимать Его голос, оставив предубеждения и преодолевая с Его помощью наши страхи. «Мария да поможет нам с верой слушать голос Господа и мужественно исполнять Его волю», – воззвал Святейший Отец.

12 августа 2024, 10:41

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.