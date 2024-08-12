Angelus. Истинная вера не может быть основана на предрассудках

В воскресенье 11 августа Папа Франциск совершил полуденную молитву Angelus вместе с паломниками на площади Святого Петра и размышлял над Евангелием этого дня (Ин 6, 41-51).

София Халходжаева

Предваряя традиционную богородичную молитву, Папа отметил, что современники Иисуса отказывались верить словам Иисуса о том, что Он «сошел с небес». Они возмущаются, поскольку, зная Его отца и мать, они сомневаются, что Бог может явить Себя таким привычным, обыденным образом. Они убеждены, что Иисус не мог сойти с небес, потому что Он – сын плотника и Его мать и родственники – обычные люди, как все.

Им мешало верить, сказал Папа, предубеждение о Его скромном происхождении и предположение, будто им нечему у Него учиться.

Папа Франциск отметил, насколько пагубными для духовного роста человека могут быть предрассудки: они «препятствуют искреннему диалогу, сближению между братьями».

«Человек с предрассудками руководствуется жесткими схемами, и в его сердце нет места тому, что в эти схемы не вписывается».

Святейший Отец отметил, что современники Иисуса, о которых рассказано в Евангелии от Иоанна, соблюдали закон, давали милостыню, молились и постились, но это не помогло им узнать в Иисусе Мессию, потому что они выполняли эти практики не столько для того, чтобы прислушаться к Господу, сколько для того, чтобы найти подтверждение своим уже сложившимся представлениям. «Об этом свидетельствует тот факт, что они даже не удосужились попросить у Иисуса объяснений, - сказал он. - Они ограничиваются тем, что ропщут на Него между собой, как бы заверяя друг друга в том, в чем они убеждены, замыкаясь в себе, словно в неприступной крепости». Ожесточенные сердца и предрассудки удерживают их от веры в Сына Божьего.

И мы можем быть так же закрытыми, предостерег Святейший Отец, когда вместо того, чтобы прислушаться к Господу, ждем от Него и от остальных лишь подтверждения своим собственным убеждениям и суждениям:

«Такой способ обращения к Богу не помогает встретить Бога по-настоящему и открыться дару Его света и благодати, чтобы возрастать в добре, чтобы исполнять Его волю и преодолеть закрытость и трудности».

Истинная вера и молитва открывают разум и сердце, а не закрывают их, сказал он: «Вера и молитва человека, закрытого в мыслях и молитве, не подлинны».

Завершая размышление, Папа Франциск призвал подумать о том, способны ли мы по-настоящему молчать перед Господом и принимать Его голос, оставив предубеждения и преодолевая с Его помощью наши страхи. «Мария да поможет нам с верой слушать голос Господа и мужественно исполнять Его волю», – воззвал Святейший Отец.