Angelus 4 августа. Лишь любовь наполняет жизнь смыслом

В полдень 4 августа, предваряя чтение молитвы Angelus на площади Святого Петра, Папа Франциск подчеркнул, что материальные блага не ведут к полноте жизни, – это может сделать только любовь, которая ничего не оставляет себе, но делится всем.

София Халходжаева

Воскресное евангельское чтение повествует об Иисусе, Который после чуда с хлебами и рыбами призывает толпы людей поразмышлять над произошедшим и уразуметь смысл неслыханного чуда, пояснил Святейший Отец.

Чудо насыщения множества людей несколькими хлебами и рыбами показывает: если каждый предложит имеющееся, пусть даже самое малое, то с Божьей помощью все смогут обрести пользу, отметил Папа. Однако толпа сосредоточилась лишь на чуде Иисуса и на своем временно утоленном голоде, Люди не поняла сути и хотели только повторения чуда, приняв Иисуса за своего рода фокусника. Они пережили важнейший опыт в своей жизни, но не поняли, что хлеб и рыбы были всего лишь средством, с помощью которого Господь – утоляя их голод – открыл им нечто более важное: «Путь к жизни, которая длится вечно, и вкус хлеба, который удовлетворяет сверх всякой меры».

Истинный хлеб, пояснил Святейший Отец, был и есть Иисус, возлюбленный Сын Божий, ставший человеком: Господь пришел разделить нашу бренную человеческую природу и привести людей к радости полного общения с Богом, с братьями и сестрами.

Паломники на площади Святого Петра (4 августа 2024 г.)

Материальные блага важны, но они не приводят к полноте жизни, продолжил Епископ Рима: это может сделать только любовь. Чтобы это произошло, нужно встать на путь милосердной любви, которая ничего не оставляет себе и всем делится. В качестве примера Папа указал на семьи, в которых родители стремятся хорошо воспитать детей и оставить им что-то на будущее. Прекрасно, когда дети понимают это и, в свою очередь, могут выразить благодарность и поддержать друг друга. Но прискорбно, когда они ссорятся из-за наследства и годами не разговаривают друг с другом из-за материальных благ:

«Послание отца и матери, их самое ценное наследие – это вовсе не деньги, а любовь, с которой они отдают детям все, что имеют, как это делает с нами Бог. Таким образом родители учат любить».

Папа Франциск предложил верующим обратить внимание на их отношения с материальными благами, на степень привязанности к ним: способны ли мы свободно делимся добром с другими, выражая любовь и радость? Готовы ли мы сказать Богу и братьям «спасибо» за полученные дары?

«Пресвятая Богородица, посвятившая Господу всю Свою жизнь, да научит нас делать из всего средство для выражения любви», – воззвал в конце размышления Епископ Рима.