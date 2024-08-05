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ПАПА РИМСКИЙ

Angelus 4 августа. Лишь любовь наполняет жизнь смыслом

В полдень 4 августа, предваряя чтение молитвы Angelus на площади Святого Петра, Папа Франциск подчеркнул, что материальные блага не ведут к полноте жизни, – это может сделать только любовь, которая ничего не оставляет себе, но делится всем.

София Халходжаева  

Воскресное евангельское чтение повествует об Иисусе, Который после чуда с хлебами и рыбами призывает толпы людей поразмышлять над произошедшим и уразуметь смысл неслыханного чуда, пояснил Святейший Отец.

Чудо насыщения множества людей несколькими хлебами и рыбами показывает: если каждый предложит имеющееся, пусть даже самое малое, то с Божьей помощью все смогут обрести пользу, отметил Папа. Однако толпа сосредоточилась лишь на чуде Иисуса и на своем временно утоленном голоде, Люди не поняла сути и хотели только повторения чуда, приняв Иисуса за своего рода фокусника. Они пережили важнейший опыт в своей жизни, но не поняли, что хлеб и рыбы были всего лишь средством, с помощью которого Господь – утоляя их голод – открыл им нечто более важное: «Путь к жизни, которая длится вечно, и вкус хлеба, который удовлетворяет сверх всякой меры».

Истинный хлеб, пояснил Святейший Отец, был и есть Иисус, возлюбленный Сын Божий, ставший человеком: Господь пришел разделить нашу бренную человеческую природу и привести людей к радости полного общения с Богом, с братьями и сестрами.

Паломники на площади Святого Петра (4 августа 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (4 августа 2024 г.)

Материальные блага важны, но они не приводят к полноте жизни, продолжил Епископ Рима: это может сделать только любовь. Чтобы это произошло, нужно встать на путь милосердной любви, которая ничего не оставляет себе и всем делится. В качестве примера Папа указал на семьи, в которых родители стремятся хорошо воспитать детей и оставить им что-то на будущее. Прекрасно, когда дети понимают это и, в свою очередь, могут выразить благодарность и поддержать друг друга. Но прискорбно, когда они ссорятся из-за наследства и годами не разговаривают друг с другом из-за материальных благ:

«Послание отца и матери, их самое ценное наследие – это вовсе не деньги, а любовь, с которой они отдают детям все, что имеют, как это делает с нами Бог. Таким образом родители учат любить».

Папа Франциск предложил верующим обратить внимание на их отношения с материальными благами, на степень привязанности к ним: способны ли мы свободно делимся добром с другими, выражая любовь и радость? Готовы ли мы сказать Богу и братьям «спасибо» за полученные дары?

«Пресвятая Богородица, посвятившая Господу всю Свою жизнь, да научит нас делать из всего средство для выражения любви», – воззвал в конце размышления Епископ Рима.

Паломники на площади Святого Петра (4 августа 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (4 августа 2024 г.)
05 августа 2024, 08:28

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.