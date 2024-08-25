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ПАПА РИМСКИЙ

Angelus 25 августа. «Ты имеешь глаголы вечной жизни»

Перед чтением молитвы Angelus в воскресенье 25 августа Папа размышлял над словами апостола Петра, который говорит Иисусу: «Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Ин 6, 68). Это прекрасное свидетельство о дружбе и доверии, которое связывает его с Христом, как и других учеников, отметил Святейший Отец.

София Халходжаева  

Петр произносит эти слова в критический момент, после слов Иисуса о том, что Он – «хлеб, сшедший с небес» (ср. Ин 6, 41), напомнил Папа Франциск. Тогда многие, даже ученики, не сумев понять Господа, оставили Его. Но не Двенадцать: они остались, потому что в Нем они нашли «глаголы вечной жизни».

Апостолы не всегда понимают, что говорит и делает Учитель; иногда им трудно принять парадоксы Его любви (ср. Мф 5,38-48), Его требование быть бесконечно милосердными (ср. Мф 18,21-22), радикальный характер Его самоотдачи всем людям. Они не понимают, но остаются верными Ему.

Среди множества учителей того времени Петр и другие апостолы только в Иисусе нашли ответ на жажду жизни, радости, любви, которая одушевляла их, подчеркнул Папа. Только благодаря Христу они ощутили полноту жизни, которую искали. Поэтому они не уходят: более того, все, кроме одного, даже несмотря на многочисленные падения, останутся с Ним до конца (ср. Ин 17,12).

Паломники на площади Святого Петра (25 августа 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (25 августа 2024 г.)

Это касается и нас, продолжил Папа Франциск: нам тоже нелегко следовать за Господом, понимать Его образ действий, придерживаться Его критериев и подражать Ему. Однако чем ближе мы к Нему – чем больше мы придерживаемся Его Евангелия, получаем Его благодать в Таинствах, пребываем с Ним в молитве, подражаем Ему в смирении и милосердии, – тем больше мы ощущаем, как прекрасно, что Он – наш Друг, и понимаем, что только Он обладает «глаголами вечной жизни».

Давайте спросим себя, призвал Папа, подводя итог размышлению: насколько сильно мы ощущаем присутствие Иисуса в нашей жизни? Насколько для нас важны и ценны Его слова? Можем ли мы сказать, что они также являются для нас «глаголами вечной жизни»?

Пресвятая Дева Мария, целиком принявшая Иисуса, Слово Божье, да поможет нам внимать Ему и никогда не покидать Его, воззвал в конце обращения к паломникам Папа Франциск.

Паломники на площади Святого Петра (25 августа 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (25 августа 2024 г.)
25 августа 2024, 12:45

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.