Angelus 18 августа. Евхаристия утоляет голод сердца

София Халходжаева

Размышляя над Евангелием дня, в котором Иисус утверждает, что Он есть «хлеб живой, сшедший с небес», Святейший Отец отметил: эти слова Господа следует принимать с изумлением и благодарностью. Изумление вызывает то, что Иисус, Сын Божий, отождествляет Себя с хлебом, – с самой простой и обыденной пищей. «Хлеб с небес – это дар, который превосходит все ожидания. <…> Тело и Кровь – это человеческой натуры Спасителя, Его собственная жизнь, предложенная в пищу для нас», – подчеркнул Епископ Рима.

Всё это побуждает в нашем сердце глубочайшую признательность, ибо мы распознаем реальное присутствие Господа Иисуса там, где Он находится вместе с нами и среди нас, где Он становится истинной пищей и истинным питьем, продолжил Святейший Отец:

«Христос, истинный человек, прекрасно знает, что для жизни необходимо пропитание. Но Он также знает, что этого недостаточно. Умножив земной хлеб (см. Ин 6,1-14), Он готовит еще больший дар: Он Сам становится истинной пищей и истинным питьем. Возблагодарим за это всем сердцем Господа Иисуса!»

Паломники на площади Святого Петра (18 августа 2024 г.)

Мы нуждаемся в этом Хлебе, сшедшем с небес, – в Сыне, ставшем плотью ради нас, ибо Он утоляет наш голод по надежде, истине, спасению, сказал далее Папа Франциск, отметив, что Евхаристия – «живой и истинный хлеб» – не является чем-то волшебным, что может одним махом решить все проблемы, но она дает огромную надежду в нашем мире, который часто лишает бедных хлеба насущного.

Святейший Отец предложил верующим задаться вопросом: жаждем ли мы спасения не только для себя, но и для других? Когда мы принимаем Евхаристию, это чудо милосердия, испытываем ли мы чувство благоговения перед «Телом Господа, Который умер и воскрес ради нас»?

Завершая размышление, Епископ Рима воззвал к Матери Христа с молитвой, дабы она помогла нам всегда принимать небесный дар Пресвятой Евхаристии.