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ПАПА РИМСКИЙ

Angelus 18 августа. Евхаристия утоляет голод сердца

София Халходжаева  

Размышляя над Евангелием дня, в котором Иисус утверждает, что Он есть «хлеб живой, сшедший с небес», Святейший Отец отметил: эти слова Господа следует принимать с изумлением и благодарностью. Изумление вызывает то, что Иисус, Сын Божий, отождествляет Себя с хлебом, – с самой простой и обыденной пищей. «Хлеб с небес – это дар, который превосходит все ожидания. <…> Тело и Кровь – это человеческой натуры Спасителя, Его собственная жизнь, предложенная в пищу для нас», – подчеркнул Епископ Рима.

Всё это побуждает в нашем сердце глубочайшую признательность, ибо мы распознаем реальное присутствие Господа Иисуса там, где Он находится вместе с нами и среди нас, где Он становится истинной пищей и истинным питьем, продолжил Святейший Отец:

«Христос, истинный человек, прекрасно знает, что для жизни необходимо пропитание. Но Он также знает, что этого недостаточно. Умножив земной хлеб (см. Ин 6,1-14), Он готовит еще больший дар: Он Сам становится истинной пищей и истинным питьем. Возблагодарим за это всем сердцем Господа Иисуса!»

Паломники на площади Святого Петра (18 августа 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (18 августа 2024 г.)

Мы нуждаемся в этом Хлебе, сшедшем с небес, – в Сыне, ставшем плотью ради нас, ибо Он утоляет наш голод по надежде, истине, спасению, сказал далее Папа Франциск, отметив, что Евхаристия – «живой и истинный хлеб» – не является чем-то волшебным, что может одним махом решить все проблемы, но она дает огромную надежду в нашем мире, который часто лишает бедных хлеба насущного.

Святейший Отец предложил верующим задаться вопросом: жаждем ли мы спасения не только для себя, но и для других? Когда мы принимаем Евхаристию, это чудо милосердия, испытываем ли мы чувство благоговения перед «Телом Господа, Который умер и воскрес ради нас»?

Завершая размышление, Епископ Рима воззвал к Матери Христа с молитвой, дабы она помогла нам всегда принимать небесный дар Пресвятой Евхаристии.

Паломники на площади Святого Петра (18 августа 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (18 августа 2024 г.)
19 августа 2024, 09:47

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.