В августе Папа просит молиться о политических лидерах

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание, в котором Папа Франциск комментирует свои молитвенные прошения на август 2024 года: о политических лидерах.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

«Сегодня у политики не самая лучшая репутация: коррупция, скандалы, оторванность от повседневной жизни людей. – подчёркивает Епископ Рима. – Но можем ли мы продвигаться к всеобщему братству без эффективной политики? Нет. По словам Павла VI, политика – одна из высших форм человеколюбия, ибо она стремится к общему благу. Я говорю о Политике с большой буквы, а не о делах политиканов. Я говорю о политике, которая внимает реалиям и служит бедным, а не о той, что заперта в больших зданиях с длинными коридорами. Я говорю о политике, которая заботится о безработных и прекрасно понимает, насколько грустным может быть воскресенье, когда понедельник – ещё один день, когда невозможно выйти на работу. Если взглянуть на политику таким образом, она гораздо благороднее, чем кажется. Поблагодарим многих политиков, которые выполняют свои обязанности в духе служения, а не властвования, за все их усилия ради общего блага», – подчёркивает Папа Франциск и в конце видеопослания призывает верующих:

«Помолимся, дабы политические лидеры служили своему народу, трудясь для целостного человеческого развития и общего блага, заботясь о потерявших работу, уделяя приоритетное внимание самым бедным».