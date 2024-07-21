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Папа Франциск на площади Святого Петра (21 июля 2024 г.) Папа Франциск на площади Святого Петра (21 июля 2024 г.)  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
ПАПА РИМСКИЙ

Святейший Отец: война – это поражение

В полдень 21 июля, приветствуя паломников на площади Св. Петра после чтения молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск вновь призвал к миру во многих странах, охваченных военными конфликтами, подчеркнув, что война – это всегда поражение.

София Халходжаева  

Напомнив, что 26 июля в Париже стартуют Олимпийские игры, за которыми последуют соревнования паралимпийцев, Епископ Рима отметил, что спорт – помимо своего основного предназначения – также обладает огромной социальной силой, способной мирно объединять людей разных культур.

«Я надеюсь, что это событие станет знаком инклюзивного мира, который мы хотим построить, и что атлеты, благодаря своим спортивным достижениям, станут посланниками мира и убедительным примером для молодых людей», – сказал Папа, выразив надежду на то, что, согласно древней традиции, эти Олимпийские игры станут поводом для установления перемирия в войнах, демонстрируя искреннее стремление к миру.

«Помолимся, братья и сестры, о мире. Не будем забывать об истерзанной Украине, Палестине, Израиле, Мьянме и многих других странах, охваченных войной. Никогда не будем забывать, что война – это поражение!», – воззвал Епископ Рима.

21 июля 2024, 13:37

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