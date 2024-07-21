Святейший Отец: война – это поражение
София Халходжаева
Напомнив, что 26 июля в Париже стартуют Олимпийские игры, за которыми последуют соревнования паралимпийцев, Епископ Рима отметил, что спорт – помимо своего основного предназначения – также обладает огромной социальной силой, способной мирно объединять людей разных культур.
«Я надеюсь, что это событие станет знаком инклюзивного мира, который мы хотим построить, и что атлеты, благодаря своим спортивным достижениям, станут посланниками мира и убедительным примером для молодых людей», – сказал Папа, выразив надежду на то, что, согласно древней традиции, эти Олимпийские игры станут поводом для установления перемирия в войнах, демонстрируя искреннее стремление к миру.
«Помолимся, братья и сестры, о мире. Не будем забывать об истерзанной Украине, Палестине, Израиле, Мьянме и многих других странах, охваченных войной. Никогда не будем забывать, что война – это поражение!», – воззвал Епископ Рима.