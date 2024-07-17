Послание Папы католической молодёжи Латинской Америки

17 июля Папа Франциск обратился с посланием к участникам XXI Латиноамериканской встречи национальных ответственных за пастырское служение молодёжи, проходящей с 15 по 20 июля в Асунсьоне (Парагвай) под девизом: «Тебе говорю, встань» (Мк 5,41).

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Юность, пишет Святейший Отец, обычно наполнена «естественным оптимизмом, энергией и надеждой»: нужно позволить Христу преобразовать эти черты в искреннюю, жертвенную и неподдельную любовь, чтобы молодость стала даром для Иисуса и для мира, чтобы жизнь стала достойной и плодотворной. Повеление Иисуса «встань» означает и задачу, и ответственность, подчёркивает Папа и призывает участников встречи открыться Господу, «Который проходит рядом, деликатно обращается к нам, склоняется и протягивает руку, чтобы поднять всякий раз, когда мы падаем». Христос хочет, чтобы мы встали на ноги, чтобы мы воскресли, поэтому необходимо впустить Его в свою жизнь, открыть для Него двери сердца, «ибо новая жизнь, исходящая от Него, ни с чем не сравнима».

XXI Латиноамериканская встреча национальных ответственных за пастырское служение молодёжи в Асунсьоне (Парагвай, 17 июля 2024 г.)

Епископ Рима вверяет молодёжных служителей Пресвятой Деве Марии, дабы она всегда сопровождала и ходатайствовала за них с материнской любовью. Вместе с детьми, взрослыми и стариками – в общении поколений – они призваны становиться протагонистами в Церкви всё более синодальной, ученической и миссионерской.

В конце послания Святейший Отец выражает признательность молодым парагвайцам, которые сделали эту встречу возможной, призывает их с радостной надеждой готовиться к празднованию Юбилея Святого 2025 года и преподаёт апостольское благословение.