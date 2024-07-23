Поиск

Поиск

Поиск

ruрусский
Бывший президент Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонг (1944-2024) Бывший президент Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонг (1944-2024)  (ANSA)
ПАПА РИМСКИЙ

Папа скорбит о смерти бывшего президента Вьетнама

Святейший Отец направил телеграмму соболезнований президенту Социалистической Республики Вьетнам То Ламу в связи со смертью бывшего президента страны и Генерального секретаря Коммунистической партии Нгуена Фу Чонга.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В послании за подписью государственного секретаря Святейшего Престола кардинала Пьетро Паролина Папа Франциск выражает соболезнования всем, кто скорбит о кончине экс-президента, особенно его семье, заверяя в молитвах об их утешении и мире.

С особой признательностью за роль новопреставленного политика в укреплении и содействии позитивному развитию отношений между Вьетнамом и Святейшим Престолом Епископ Рима заверяет в духовной близости руководство и всех граждан страны в это скорбное для нации время.

23 июля 2024, 12:11

Календарь Папы Римского
Месса в Доме Святой Марфы
Месса в Доме Святой Марфы
Ангел Господень
Ангел Господень
Аудиенции Папы Римского
Аудиенции Папы Римского
Твой вклад в важную миссию Твой вклад в важную миссию