Папа скорбит о смерти бывшего президента Вьетнама

Святейший Отец направил телеграмму соболезнований президенту Социалистической Республики Вьетнам То Ламу в связи со смертью бывшего президента страны и Генерального секретаря Коммунистической партии Нгуена Фу Чонга.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В послании за подписью государственного секретаря Святейшего Престола кардинала Пьетро Паролина Папа Франциск выражает соболезнования всем, кто скорбит о кончине экс-президента, особенно его семье, заверяя в молитвах об их утешении и мире.

С особой признательностью за роль новопреставленного политика в укреплении и содействии позитивному развитию отношений между Вьетнамом и Святейшим Престолом Епископ Рима заверяет в духовной близости руководство и всех граждан страны в это скорбное для нации время.