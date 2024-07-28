Папа: скандал войны противоречит духу олимпийского братства

28 июля после чтения молитвы «Ангел Господень» Папа приветствовал паломников, собравшихся на площади Святого Петра на традиционную воскресную встречу с Епископом Рима.

София Халходжаева

Святейший Отец заверил в своих молитвах о жертвах большого оползня, накрывшего одну из деревень на юге Эфиопии и выразил духовную близость пострадавшим и спасателям.

В то время как в мире множество людей страдает от стихийных бедствий и голода, производство и продажа оружия не прекращается; на это тратятся колоссальные ресурсы, разжигаются большие и малые войны, с горечью отметил Святейший Отец:

«Это скандал, который международное сообщество не должно терпеть. Он противоречит духу братства Олимпийских игр, которые только что начались. Давайте не будем забывать, братья и сестры: война – это поражение!»

28 июля отмечается Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей, продолжил Папа, напомнив его тему: «Не отвергни меня во время старости» (см. Пс 70,9). Оставленность пожилых людей – это печальная реальность, к которой нельзя привыкать, подчеркнул Святейший Отец:

«Для многих из них, особенно летом, одиночество рискует стать тяжелым бременем. Сегодняшний день призывает прислушаться к голосу стариков, которые просят: ‘Не оставляй меня!’, и ответить: ‘Я не оставлю тебя!’. Будем же укреплять союз между внуками и бабушками и дедушками, между молодыми и стариками. Давайте скажем «нет» одиночеству пожилых людей! Наше будущее во многом зависит от того, насколько бабушки, дедушки и внуки научатся жить вместе. Не будем забывать о пожилых людях!», – призвал паломников Папа Франциск.