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Папа Франциск молится перед чудотворным образом Пресвятой Богородицы Санта-Мария-ин-Портико (29 мая 2016 г.) Папа Франциск молится перед чудотворным образом Пресвятой Богородицы Санта-Мария-ин-Портико (29 мая 2016 г.) 
ПАПА РИМСКИЙ

Папа призвал монашествующих быть строителями мира

17 июля Папа Франциск направил поздравительное послание генеральному ректору Ордена регулярных клириков Божьей Матери (O.M.D.) по случаю 1500-летия почитания образа Пресвятой Богородицы Санта-Мария-ин-Портико, покровительницы Вечного города и монашеского ордена, основанного 450 лет назад святым Иоанном Леонарди.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

Епископ Рима напоминает, что богородичное почитание в римском районе Кампителли зародилось после чудесного явления Матери Христа в доме св. Галлы в 524 году в присутствии Папы Иоанна I. С тех пор портик, где благочестивая Галла принимала нищих и паломников, стал святыней и пристанищем милосердия. Папа обращается к монашествующим:

«Это приглашение для вас, духовных наследников св. Леонарди, продвигать и заботиться о драгоценном приёме бедных и самых последних, чтобы наши дома и церкви стали открытым портиком, в котором обретут утешение и помощь многие формы обездоленности, что характеризуют нашу жизнь».

Пресвятая Богородица явилась «в особо трудное для Церкви время, покрыв своим омофором Папу Иоанна I, который страдал и умер за мир, не отрекаясь от своей веры, став заложником политических заговоров и братоубийственных войн», пишет Епископ Рима:

«Как можем мы, столкнувшись с нынешним сценарием, не осознать настоятельную необходимость содействовать миру и молиться о нём? Призывайте мир и будьте созидателями мира прежде всего в ваших примирённых и примиряющих общинах. Пусть пример вашей братской жизни будет по-евангельски привлекательным для верующих, которым вы служите. Я призываю вас взирать на Марию как на знак утешения и надежды, материнский лик Бога и надёжную обитель. Она непрестанно дарит нам Своего Сына как единственный источник согласия, надежду на спасение, путь к миру, абсолютный императив человеческого поиска».

Папа цитирует основателя ордена св. Иоанна Леонарди, небесного покровителя фармацевтов, который видел в Христе меру и центр всего, «единственное лекарство, способное исцелить недуги Церкви и человечества».

Святейший Отец призывает монашествующих к ещё большему миссионерскому рвению и постоянному прогрессу в духовной жизни, «имея перед взором сердца и разума лишь славу и честь распятого Христа».

В конце послания Папа Франциск желает членам ордена, чтобы их апостольство было каналом благодати и инструментом для радостного благовестия, вверяет их материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы Санта-Мария-ин-Портико и преподаёт апостольское благословение.

17 июля 2024, 12:19

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