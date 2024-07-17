Папа призвал монашествующих быть строителями мира

17 июля Папа Франциск направил поздравительное послание генеральному ректору Ордена регулярных клириков Божьей Матери (O.M.D.) по случаю 1500-летия почитания образа Пресвятой Богородицы Санта-Мария-ин-Портико, покровительницы Вечного города и монашеского ордена, основанного 450 лет назад святым Иоанном Леонарди.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Епископ Рима напоминает, что богородичное почитание в римском районе Кампителли зародилось после чудесного явления Матери Христа в доме св. Галлы в 524 году в присутствии Папы Иоанна I. С тех пор портик, где благочестивая Галла принимала нищих и паломников, стал святыней и пристанищем милосердия. Папа обращается к монашествующим:

«Это приглашение для вас, духовных наследников св. Леонарди, продвигать и заботиться о драгоценном приёме бедных и самых последних, чтобы наши дома и церкви стали открытым портиком, в котором обретут утешение и помощь многие формы обездоленности, что характеризуют нашу жизнь».

Пресвятая Богородица явилась «в особо трудное для Церкви время, покрыв своим омофором Папу Иоанна I, который страдал и умер за мир, не отрекаясь от своей веры, став заложником политических заговоров и братоубийственных войн», пишет Епископ Рима:

«Как можем мы, столкнувшись с нынешним сценарием, не осознать настоятельную необходимость содействовать миру и молиться о нём? Призывайте мир и будьте созидателями мира прежде всего в ваших примирённых и примиряющих общинах. Пусть пример вашей братской жизни будет по-евангельски привлекательным для верующих, которым вы служите. Я призываю вас взирать на Марию как на знак утешения и надежды, материнский лик Бога и надёжную обитель. Она непрестанно дарит нам Своего Сына как единственный источник согласия, надежду на спасение, путь к миру, абсолютный императив человеческого поиска».

Папа цитирует основателя ордена св. Иоанна Леонарди, небесного покровителя фармацевтов, который видел в Христе меру и центр всего, «единственное лекарство, способное исцелить недуги Церкви и человечества».

Святейший Отец призывает монашествующих к ещё большему миссионерскому рвению и постоянному прогрессу в духовной жизни, «имея перед взором сердца и разума лишь славу и честь распятого Христа».

В конце послания Папа Франциск желает членам ордена, чтобы их апостольство было каналом благодати и инструментом для радостного благовестия, вверяет их материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы Санта-Мария-ин-Портико и преподаёт апостольское благословение.