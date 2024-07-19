Папа Франциск призвал к олимпийскому перемирию

Папа Франциск направил послание Церкви Франции, возлагая большие надежды на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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Спортивные состязания «по своей природе являются носителями мира, а не войны», пишет Святейший Отец, напоминая о мудрой традиции олимпийского перемирия:

«В эти трудные времена, когда мир на всей земле находится под серьёзной угрозой, я горячо надеюсь, что все будут соблюдать это перемирие в надежде разрешить конфликты и восстановить гармонию. <…> Да помилует нас Бог! Да просветит Он совесть власть имущих, дабы они осознали свою серьёзную ответственность. Пусть Господь дарует миротворцам успех в их начинаниях и да благословит их».

Святейший Отец призывает Божьи дары на спортсменов и зрителей, а также молится о благословении для тех, кто будет их принимать, «особенно для верующих Парижа и других городов».

«Я знаю, что христианские общины готовятся широко распахнуть двери своих церквей, школ и домов. Но прежде всего, да откроют они двери своих сердец, свидетельствуя о Христе, живущем в них и дарующем Свою радость», – пишет Папа, высоко отзываясь о внимании организаторов к самым уязвимым.

Епископ Рима выражает надежду, что Олимпийские игры станут для народа Франции прекрасной возможностью для братской гармонии, которая позволит преодолеть разногласия и укрепить единство нации.

«Спорт, – подчёркивает Папа Франциск, – это универсальный язык, преодолевающий границы, языки, расы, национальности и религии; он способен объединять людей, поощрять диалог и взаимную открытость; он развивает человеческий дух, побуждает людей превосходить самих себя, воспитывает самопожертвование и поощряет верность в межличностных отношениях; он побуждает людей признавать собственные пределы и ценить других».

Олимпийские игры могут стать «исключительным местом встречи народов, даже самых враждебных», – утверждает Святейший Отец, напоминая, что известный логотип с пятью переплетёнными кольцами представляет собой «дух братства», который должен характеризовать олимпийские соревнования и спортивную борьбу в целом.

В конце послания Папа выражает пожелание, «чтобы Олимпийские игры в Париже стали для гостей со всего мира незабываемым событием, которое поможет лучше узнать друг друга, разрушить предрассудки, способствовать уважению там, где есть презрение и недоверие, и дружбе там, где есть ненависть».