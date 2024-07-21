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ПАПА РИМСКИЙ

Папа предостерег от «диктатуры дел»: необходимо сострадание

Перед чтением молитвы Angelus 21 июля Папа Франциск прокомментировал чтение дня из Евангелия от св. Марка (6,30-34): апостолы, вернувшись с миссии, собираются вокруг Иисуса и рассказывают Ему о том, что они сделали.

София Халходжаева  

Господь Иисус, напомнил Святейший Отец, предлагает апостолам отойти в пустынное место, чтобы немного отдохнуть, однако народ не понял их намерения. Выйдя из лодки, Иисус видит ожидающую Его толпу, сострадает им и начинает учить (см. ст. 34). Итак, с одной стороны, приглашение отдохнуть, а с другой – сострадание Иисуса к толпе: «Казалось бы, это две непримиримые вещи, но на самом деле они идут рука об руку: отдых и сострадание».

Иисус обеспокоен усталостью учеников, пояснил Святейший Отец, упомянув об опасности, которая может коснуться нашей жизни и апостольства. Например, воодушевление в выполнении миссии, а также возложенные задачи делают нас «жертвами активизма, слишком озабоченными тем, что нужно сделать, и результатом, а это плохо». В этой гонке мы теряем из виду главное, рискуя истощить силы и впасть в усталость тела и духа, подчеркнул Папа, отметив, что это – важное предостережение для нашей жизни и общества, а также для Церкви и пастырского служения:

«Братья и сестры, давайте остерегаться диктатуры дел! Она может проявляться также в семьях, когда, например, отец чтобы заработать на хлеб вынужден отлучаться на работу, тем самым жертвуя временем для семьи. Часто родитель уходит рано утром, когда дети еще спят, и возвращается поздно вечером, когда они уже в постели. И это социальная несправедливость. В семьях у отца и матери должно быть время, которое они могли бы проводить с детьми, взращивая семейную любовь, и не впадать в диктатуру делания. Подумаем, как можно помочь людям, вынужденным жить подобным образом».

Паломники на площади Святого Петра (21 июля 2024 г.)
Паломники на площади Святого Петра (21 июля 2024 г.)

Покой, предлагаемый Иисусом, не является бегством от мира, уходом в личное благополучие; напротив, перед лицом потерянных людей Господь испытывает сострадание, продолжил Папа:

«Из Евангелия мы узнаём, что эти две реальности – отдых и сострадание – связаны между собой: лишь научившись отдыхать, мы сможем сострадать. Сострадательный взгляд, умеющий понять нужды другого, возможен лишь в том случае, когда наше сердце не поглощено заботами о делах, если мы умеем остановиться и в тишине поклонения принять Божью благодать».

Пресвятая Дева да поможет нам обрести покой в Святом Духе посреди повседневных забот и стать открытыми и сострадательными по отношению к другим, воззвал в конце обращения Епископ Рима.

21 июля 2024, 12:28

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.