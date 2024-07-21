Папа предостерег от «диктатуры дел»: необходимо сострадание

Перед чтением молитвы Angelus 21 июля Папа Франциск прокомментировал чтение дня из Евангелия от св. Марка (6,30-34): апостолы, вернувшись с миссии, собираются вокруг Иисуса и рассказывают Ему о том, что они сделали.

София Халходжаева

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Господь Иисус, напомнил Святейший Отец, предлагает апостолам отойти в пустынное место, чтобы немного отдохнуть, однако народ не понял их намерения. Выйдя из лодки, Иисус видит ожидающую Его толпу, сострадает им и начинает учить (см. ст. 34). Итак, с одной стороны, приглашение отдохнуть, а с другой – сострадание Иисуса к толпе: «Казалось бы, это две непримиримые вещи, но на самом деле они идут рука об руку: отдых и сострадание».

Иисус обеспокоен усталостью учеников, пояснил Святейший Отец, упомянув об опасности, которая может коснуться нашей жизни и апостольства. Например, воодушевление в выполнении миссии, а также возложенные задачи делают нас «жертвами активизма, слишком озабоченными тем, что нужно сделать, и результатом, а это плохо». В этой гонке мы теряем из виду главное, рискуя истощить силы и впасть в усталость тела и духа, подчеркнул Папа, отметив, что это – важное предостережение для нашей жизни и общества, а также для Церкви и пастырского служения:

«Братья и сестры, давайте остерегаться диктатуры дел! Она может проявляться также в семьях, когда, например, отец – чтобы заработать на хлеб – вынужден отлучаться на работу, тем самым жертвуя временем для семьи. Часто родитель уходит рано утром, когда дети еще спят, и возвращается поздно вечером, когда они уже в постели. И это социальная несправедливость. В семьях у отца и матери должно быть время, которое они могли бы проводить с детьми, взращивая семейную любовь, и не впадать в диктатуру делания. Подумаем, как можно помочь людям, вынужденным жить подобным образом».

Паломники на площади Святого Петра (21 июля 2024 г.)

Покой, предлагаемый Иисусом, не является бегством от мира, уходом в личное благополучие; напротив, перед лицом потерянных людей Господь испытывает сострадание, продолжил Папа:

«Из Евангелия мы узнаём, что эти две реальности – отдых и сострадание – связаны между собой: лишь научившись отдыхать, мы сможем сострадать. Сострадательный взгляд, умеющий понять нужды другого, возможен лишь в том случае, когда наше сердце не поглощено заботами о делах, если мы умеем остановиться и в тишине поклонения принять Божью благодать».

Пресвятая Дева да поможет нам обрести покой в Святом Духе посреди повседневных забот и стать открытыми и сострадательными по отношению к другим, воззвал в конце обращения Епископ Рима.